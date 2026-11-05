Uruguay activa el acuerdo con EFTA y eleva sus ventas a la Unión Europea

Uruguay comenzó a aplicar el 1 de noviembre el acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA con Noruega e Islandia, mientras el primer balance del convenio con la Unión Europea (UE) mostró un aumento de las exportaciones al bloque

“Si ponemos juntos a los cuatro países del Mercosur y los cuatro de la EFTA, nos referimos a 280 a 300 millones de personas”, destacó el canciller Lubetkin.

La entrada en vigor con Suiza y Liechtenstein, los otros socios de la Asociación Europea de Libre Comercio, sigue pendiente de sus trámites legislativos. El tratado permite avanzar de forma bilateral, a medida que los países completan sus ratificaciones.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Los cuatro integrantes de la EFTA reúnen casi 15 millones de habitantes y un producto interno bruto cercano a US$ 1,4 billones. Se trata de economías con elevados ingresos por habitante y exigencias en producción y sostenibilidad.

El acuerdo comprende bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras públicas. Los cupos de importación y exportación se gestionan por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con trámites específicos para carne y otros productos.

En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un balance preliminar del acuerdo interino Mercosur-UE. Entre mayo y setiembre, Uruguay exportó bienes al bloque por US$ 860 millones, 12% más que un año antes, frente a una caída de 1,5% de las ventas globales. De ese total, US$ 38 millones utilizaron las preferencias comerciales del convenio.

Corto para medir efectos estructurales La carne bovina refrigerada y congelada, el arroz y la miel concentraron el 54% del valor comercializado bajo el acuerdo; el resto correspondió a cítricos, pescado y carne equina. También hubo primeras operaciones de jugo de naranja, arándanos y productos de panadería.