Uruguay activa el acuerdo con EFTA y eleva sus ventas a la Unión Europea
Uruguay comenzó a aplicar el 1 de noviembre el acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA con Noruega e Islandia, mientras el primer balance del convenio con la Unión Europea (UE) mostró un aumento de las exportaciones al bloque
“Si ponemos juntos a los cuatro países del Mercosur y los cuatro de la EFTA, nos referimos a 280 a 300 millones de personas”, destacó el canciller Lubetkin.
La entrada en vigor con Suiza y Liechtenstein, los otros socios de la Asociación Europea de Libre Comercio, sigue pendiente de sus trámites legislativos. El tratado permite avanzar de forma bilateral, a medida que los países completan sus ratificaciones.
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Los cuatro integrantes de la EFTA reúnen casi 15 millones de habitantes y un producto interno bruto cercano a US$ 1,4 billones. Se trata de economías con elevados ingresos por habitante y exigencias en producción y sostenibilidad.
El acuerdo comprende bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras públicas. Los cupos de importación y exportación se gestionan por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con trámites específicos para carne y otros productos.
En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un balance preliminar del acuerdo interino Mercosur-UE. Entre mayo y setiembre, Uruguay exportó bienes al bloque por US$ 860 millones, 12% más que un año antes, frente a una caída de 1,5% de las ventas globales. De ese total, US$ 38 millones utilizaron las preferencias comerciales del convenio.
Corto para medir efectos estructurales
La carne bovina refrigerada y congelada, el arroz y la miel concentraron el 54% del valor comercializado bajo el acuerdo; el resto correspondió a cítricos, pescado y carne equina. También hubo primeras operaciones de jugo de naranja, arándanos y productos de panadería.
Las importaciones desde la UE sumaron unos US$ 740 millones, 6% más, con US$ 38 millones amparados en el tratado.
El MEF advirtió que el período todavía es corto para medir efectos estructurales: el aprovechamiento requiere aprendizaje de los operadores y varios bienes tienen cronogramas graduales de reducción arancelaria.