Recaudación de impuestos al agro crece en US$ 33 millones; con “mayor peso” de tributos sobre la tierra

Eso implica un aumento de US$ 33,3 millones en el total de impuestos pagados por el sector respecto al monto registrado en 2023, cuando la recaudación estimada fue de US$ 293,8 millones.

La recaudación de impuestos sobre la tierra será de US$ 220 millones en 2024, lo que representa US$ 26 millones más que en 2023, en el caso del Impuesto al Patrimonio (IP) pasó de US$ 30 millones a US$ 46 millones, estimó.