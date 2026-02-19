Recriadores con relaciones de precios ternero-novillo cuota muy favorables

La relación ternero-novillo cuota se ubica en torno a 1,15. Eso implica que “quien vende un novillo para corral dispone de unos US$ 200 adicionales respecto al promedio histórico para salir a competir por la reposición”, analizó el consultor Diego Varalla, director de Apeo.
El negocio ganadero atraviesa un momento “histórico”, con precios récords en la carne exportada, márgenes “extraordinarios” en los corrales de engorde y una reposición que se anticipa “muy pujante” de cara a la zafra de 2026, comentó Varalla a Agro de Búsqueda.
Sostuvo además que hoy “están todos los astros alineados” para el negocio de la carne, el valor de exportación lleva “dos años en suba” y se ubica en “niveles récords”. A eso se le suma un precio del maíz “muy bajo para lo que es la carne”, lo que ha dado resultados “extraordinarios” en el eslabón de los corrales, valoró.
Varalla analizó que en el último ejercicio se encerraron cerca de 400.000 animales, consolidando al corral como un componente “cada vez más estructural” del sistema. Ese margen se trasladó hacia la recría y empujó los valores del novillo cuota y de la vaquillona para corral, con referencias que el consultor calificó como “un disparate” en términos históricos.
A diferencia de la zafra de 2025, cuando el criador no logró trasladar plenamente la mejora del gordo al precio del ternero, el consultor indicó que para 2026 el escenario será “distinto”, ya que “el recriador este año tiene el margen en el Excel y tiene el margen en la caja”. “Muchas empresas llegan al otoño con liquidez tras un ejercicio muy favorable”, afirmó.