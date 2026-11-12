Delcy Rodríguez defiende en la COP el “derecho soberano” de Venezuela a potenciar sus hidrocarburos

“Creemos que no existe contradicción inevitable entre desarrollo energético y protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma”, dijo la mandataria interina desde el estrado, en la serie de discursos de líderes presentes en la COP de Antalya.

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Uno de los temas clave de la cita, promovido entre otros por Brasil, es la forma de abandonar progresivamente los combustibles fósiles, retomando el acuerdo histórico adoptado en la COP de Dubái de 2023.

En su intervención, Rodríguez defendió el desarrollo de la industria petrolera venezolana, aquejada de décadas de infrafinanciación y bajo estrecho control de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar norteamericano en Caracas el 3 de enero.

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“Defendemos nuestro derecho soberano a potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional”, declaró.

Venezuela reconoce al mismo tiempo la “importancia” de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la “sostenibilidad ambiental”, matizó.

“La descarbonización no puede profundizar la pobreza energética ni castigar a los más vulnerables, debe ser justa, viable y asequible”, insistió la mandataria, y pidió a los países desarrollados que cumplan sus “compromisos de financiamiento climático” con aquellos en desarrollo.

El petróleo fue uno de los temas abordados el miércoles en la reunión bilateral que Delcy Rodríguez mantuvo en Antalya con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según indicó el gobierno brasileño, ambos líderes “expresaron su disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel”.

También hablaron de la ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano y acordaron una visita a Caracas del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, antes de fin de año, según el texto de Brasilia.

Rodríguez indicó en un mensaje en Telegram que pactaron revisar los acuerdos comerciales, además de explorar “nuevas oportunidades para dinamizar el intercambio económico, impulsar las inversiones y profundizar los lazos de amistad” entre las dos naciones.

Estados Unidos y Venezuela rubricaron en agosto un acuerdo que otorga a Washington el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país caribeño, equivalentes al 20% del total.

Caracas tiene como prioridad la reactivación de su producción petrolera, disminuida además por una larga crisis y sanciones pasadas de Estados Unidos.

Con AFP

FUENTE:RFI