  • Cotizaciones
    martes 31 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Amnistía Internacional alerta de “los riesgos” para los aficionados del Mundial de Fútbol en EE.UU.

    Amnistía Internacional denuncia que la política migratoria de Estados Unidos, con detenciones masivas y arrestos arbitrarios, crea un grave riesgo para derechos humanos durante el Mundial. No solo están en peligro las comunidades inmigrantes, sino también aficionados, prensa, trabajadores y jugadores, según la ONG. AI pide a la FIFA y a las autoridades estadounidenses garantías reales para garantizar la seguridad

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), entrega al presidente estadounidense, Donald Trump (i), el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), entrega al presidente estadounidense, Donald Trump (i), el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Política de inmigración discriminatoria. Detenciones en masa y arrestos arbitrarios por agentes enmascarados y armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, del Servicio de Protección de Fronteras y otras agencias. Este es el escenario de crisis de derechos humanos en Estados Unidos, el país donde se jugarán tres cuartas partes de los partidos del Mundial de fútbol, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en su informe “La humanidad debe triunfar”. Los riesgos no son sólo para las comunidades inmigrantes, sino también para los aficionados, trabajadores, prensa e incluso jugadores.

    “Las ciudades que van a ser anfitrionas de la Copa Mundial ya se han visto afectadas por la represión de derechos, como por ejemplo, a la libertad de expresión o la protesta por parte del gobierno estadounidense”, explica a RFI, Carlos de las Heras, el encargado de Deportes y Derechos Humanos en esta ONG.

    “El pasado año la administración del presidente Trump desplegó unos 4.000 agentes de seguridad en California, concretamente en Los Ángeles, que se movilizaron contra las protestas que se daban en esta ciudad contra las redadas de inmigración. Otras ciudades, como por ejemplo Dallas, Houston o Miami, han firmado acuerdos entre los cuerpos locales de seguridad y el ICE. Acuerdos que incrementan, por ejemplo, el uso de perfiles raciales y los posibles ataques contra inmigrantes”, agrega Carlos de las Heras.

    Los temores no son infundados. Las cifras son elocuentes, dice Amnistía Internacional y citan las 500.000 personas deportadas por la administración Trump en 2025, pertenecientes a comunidades hispanas y asiáticas. “La gran mayoría de las personas que fueron deportadas lo fueron viendo cómo se violaba el principio de no devolución y fueron deportadas a terceros países con los que no tienen ningún tipo de relación para enfrentarse allí a condiciones de detención arbitraria prolongada”, subraya el experto de AI.

    Carlos de las Heras recuerda que los agentes federales “han atacado a comunidades hispanas, negras, asiáticas y han detenido de manera violenta y arbitraria a cientos de personas, incluidos menores de edad”. Por eso el temor de Amnistía Internacional de que durante el Mundial de Fútbol, los agentes de inmigración aprovechen para hacer redadas masivas.

    “El ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza”

    “Puede pasar que muchas de estas comunidades inmigrantes en Estados Unidos quieran reunirse para ver los partidos del Mundial y que, por otra parte, millones de aficionados y aficionadas viajen al país desde todos los lugares del mundo. Ante esta situación, tanto el ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza, ya no solo para quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes puedan viajar allí para asistir a los partidos”, explica a RFI.

    El experto también alerta sobre los controles “invasivos” que se van a hacer para las personas que lleguen de fuera del país. “Se van a enfrentar a una vigilancia muy invasiva. Incluso, por ejemplo, pueden hacer públicos sus perfiles en redes sociales y que estos perfiles sean sometidos a un examen para hacer una selección”, añade Carlos de las Heras.

    AI pide garantías a Washington y a la FIFA

    Ante estas denuncias, Amnistía Internacional llama a la FIFA y a los gobiernos anfitriones a que garanticen un Mundial donde la gente se sienta segura, incluida y libre de ejercer sus derechos.

    “A día de hoy, ni la FIFA ni las autoridades de Estados Unidos están dando garantías reales de que tanto la afición como las comunidades locales vayan a estar a salvo de estas posibles violaciones de sus derechos. Mientras, por un lado la FIFA está ingresando cantidades ingentes de dinero y no puede hacer pagar el precio, en cuanto a respeto a los derechos humanos, a la afición y a las comunidades”, lamenta de las Heras.

    ”Ahora que solo quedan unas diez semanas para el inicio de la Copa Mundial, pedimos que la FIFA exprese un compromiso respecto a un torneo que calificó de seguro, incluido y libre. La mejor manera de hacerlo es poner en marcha acciones urgentes para que se garantice” concluye Carlos de las Heras, encargado de Deportes y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El Ministerio del Interior busca mejorar los controles de ingreso a las canchas para combatir la violencia en el fútbol.

    Otro paso contra la violencia en el fútbol: nueva unidad policial, posible app y más límites a la lista negra

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Oracle.

    Despidos en Oracle Uruguay dejan casi 70 empleados sin trabajo en medio de una reestructura del negocio a nivel mundial

    Por Redacción Búsqueda
    Pescadores artesanales durante la jornada del Viernes Santo de 2021, en Piriápolis.

    Santo pescado

    Por Ismael Grau
    Roscas de Pascua de Panadería Biarritz. 

    Rosca de Pascua: la gran protagonista de la sobremesa de Turismo

    Por Redacción Galería
    // Leer el objeto desde localStorage