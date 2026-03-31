Amnistía Internacional alerta de “los riesgos” para los aficionados del Mundial de Fútbol en EE.UU.

Política de inmigración discriminatoria. Detenciones en masa y arrestos arbitrarios por agentes enmascarados y armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, del Servicio de Protección de Fronteras y otras agencias. Este es el escenario de crisis de derechos humanos en Estados Unidos , el país donde se jugarán tres cuartas partes de los partidos del Mundial de fútbol , según denuncia Amnistía Internacional (AI) en su informe “La humanidad debe triunfar”. Los riesgos no son sólo para las comunidades inmigrantes, sino también para los aficionados, trabajadores, prensa e incluso jugadores.

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“Las ciudades que van a ser anfitrionas de la Copa Mundial ya se han visto afectadas por la represión de derechos, como por ejemplo, a la libertad de expresión o la protesta por parte del gobierno estadounidense”, explica a RFI, Carlos de las Heras, el encargado de Deportes y Derechos Humanos en esta ONG.

“El pasado año la administración del presidente Trump desplegó unos 4.000 agentes de seguridad en California, concretamente en Los Ángeles, que se movilizaron contra las protestas que se daban en esta ciudad contra las redadas de inmigración. Otras ciudades, como por ejemplo Dallas, Houston o Miami, han firmado acuerdos entre los cuerpos locales de seguridad y el ICE. Acuerdos que incrementan, por ejemplo, el uso de perfiles raciales y los posibles ataques contra inmigrantes”, agrega Carlos de las Heras.

Los temores no son infundados. Las cifras son elocuentes, dice Amnistía Internacional y citan las 500.000 personas deportadas por la administración Trump en 2025, pertenecientes a comunidades hispanas y asiáticas. “La gran mayoría de las personas que fueron deportadas lo fueron viendo cómo se violaba el principio de no devolución y fueron deportadas a terceros países con los que no tienen ningún tipo de relación para enfrentarse allí a condiciones de detención arbitraria prolongada”, subraya el experto de AI.

Carlos de las Heras recuerda que los agentes federales “han atacado a comunidades hispanas, negras, asiáticas y han detenido de manera violenta y arbitraria a cientos de personas, incluidos menores de edad”. Por eso el temor de Amnistía Internacional de que durante el Mundial de Fútbol, los agentes de inmigración aprovechen para hacer redadas masivas.

“El ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza”

“Puede pasar que muchas de estas comunidades inmigrantes en Estados Unidos quieran reunirse para ver los partidos del Mundial y que, por otra parte, millones de aficionados y aficionadas viajen al país desde todos los lugares del mundo. Ante esta situación, tanto el ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza, ya no solo para quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes puedan viajar allí para asistir a los partidos”, explica a RFI.

El experto también alerta sobre los controles “invasivos” que se van a hacer para las personas que lleguen de fuera del país. “Se van a enfrentar a una vigilancia muy invasiva. Incluso, por ejemplo, pueden hacer públicos sus perfiles en redes sociales y que estos perfiles sean sometidos a un examen para hacer una selección”, añade Carlos de las Heras.

AI pide garantías a Washington y a la FIFA

Ante estas denuncias, Amnistía Internacional llama a la FIFA y a los gobiernos anfitriones a que garanticen un Mundial donde la gente se sienta segura, incluida y libre de ejercer sus derechos.

“A día de hoy, ni la FIFA ni las autoridades de Estados Unidos están dando garantías reales de que tanto la afición como las comunidades locales vayan a estar a salvo de estas posibles violaciones de sus derechos. Mientras, por un lado la FIFA está ingresando cantidades ingentes de dinero y no puede hacer pagar el precio, en cuanto a respeto a los derechos humanos, a la afición y a las comunidades”, lamenta de las Heras.

”Ahora que solo quedan unas diez semanas para el inicio de la Copa Mundial, pedimos que la FIFA exprese un compromiso respecto a un torneo que calificó de seguro, incluido y libre. La mejor manera de hacerlo es poner en marcha acciones urgentes para que se garantice” concluye Carlos de las Heras, encargado de Deportes y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.

FUENTE:RFI