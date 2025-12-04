Avedian y Guska, los ganadores del Premio Innovación PwC 2025 en una edición récord

La sexta edición del Premio Innovación PwC Uruguay volvió a colocar en primer plano el rol que la ciencia, la tecnología y la creatividad están teniendo en la transformación del tejido productivo del país. En una ceremonia realizada el 25 de noviembre en Magnolio Sala , la firma reconoció a dos proyectos uruguayos que, desde áreas muy distintas, buscan resolver problemas complejos con soluciones de alto impacto: Avedian y Guska.

Este año, el galardón alcanzó su nivel más alto de participación desde su creación en 2020. Hubo 82 postulaciones, 69 iniciativas confirmadas y 63 empresas que compitieron finalmente. Las propuestas provinieron de sectores tan diversos como agro, biotecnología, educación, inteligencia artificial, salud, tecnología, medioambiente y turismo, lo que refleja la consolidación de un ecosistema que crece en especialización y ambición.

El socio principal de PwC Uruguay, Richard Moreira, señaló que el premio busca visibilizar proyectos capaces de generar beneficios medibles en la sociedad. Recordó que innovar dejó de ser una práctica accesoria para transformarse en un componente estructural de la competitividad empresarial. “En un mundo que avanza hacia una nueva era de transformación, innovar no es una opción”, afirmó durante la ceremonia.

El Premio Innovación nació durante el centenario de PwC Uruguay, en plena pandemia, como una apuesta para mantener activa la conversación sobre los desafíos de futuro. Con el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Búsqueda , el galardón se convirtió en una plataforma que articula a investigadores, empresas y emprendedores, y que busca impulsar el desarrollo de proyectos aplicados y de nuevas capacidades científicas y tecnológicas.

Este año, el jurado estuvo encabezado por Jorge Xavier, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA, Udelar), e integrado por Adrián Rodríguez, economista y también docente de la FCEA; Álvaro Brunini, presidente de la ANII; Andrés Danza, director periodístico de Búsqueda ; Marieke Goettsch, especialista senior del BID Lab, y el propio Richard Moreira, en representación de PwC Uruguay.

La ceremonia incluyó un diálogo entre ganadores y finalistas de ediciones anteriores, moderado por Juan Ciapessoni, que permitió repasar distintos enfoques sobre cómo convertir ideas innovadoras en soluciones sostenibles y escalables.

IA aplicada a la salud

En la categoría general, la empresa Avedian fue reconocida por Compass Decision Support, una herramienta de inteligencia artificial creada para abordar un problema central en la gestión hospitalaria: la dificultad para prever la duración de las internaciones. El sistema analiza datos de las primeras 24 horas de un paciente y crea una predicción que permite reorganizar recursos, planificar con más precisión el uso de camas y disminuir complicaciones prevenibles. La iniciativa busca reducir costos, mejorar la eficiencia y avanzar hacia procesos clínicos más estandarizados.

Para el director de Avedian, Fernando Martínez, haber recibido el premio Innovación PwC significa que “es posible desarrollar desde Latinoamérica soluciones de IA con estándares globales que resuelven problemas reales del sistema de salud”, a la vez que confirma que “mejorar la eficiencia hospitalaria no es solo un objetivo de gestión, sino una necesidad urgente para el bienestar de pacientes y equipos clínicos”.

“El premio nos ayuda a visibilizar nuestro trabajo en la región y acelerar alianzas que ya venimos desarrollando en América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa”, comentó.

Según adelantó Martínez, la compañía prevé abrir nuevos mercados, como China, India, Arabia Saudita, Suiza, México y el Sudeste Asiático, además de “fortalecer los equipos de Ingeniería y Ciencia de Datos para acelerar el desarrollo de modelos clínicos y operativos aún más precisos”.

Biotecnología para atacar tumores con precisión

Guska Guska, start-up ganadora Valentina Weikert

En la categoría start-up, la ganadora fue Guska, que desarrolla virus oncolíticos diseñados genéticamente para atacar tumores sin dañar células sanas. Estas terapias virales destruyen células cancerosas desde el interior y, al mismo tiempo, activan el sistema inmune del paciente, lo que abre la puerta a tratamientos más selectivos y menos invasivos que los enfoques tradicionales.

“Nuestro equipo científico ya demostró eficacia en modelos preclínicos de distintos tipos de cáncer, incluyendo páncreas, pulmón y glioblastoma, y contamos con resultados iniciales de seguridad que nos permiten avanzar hacia las siguientes etapas. Actualmente, tanto en nuestras instalaciones en el Institut Pasteur de Montevideo como mediante colaboraciones internacionales, estamos evaluando nuestros virus en modelos animales más complejos para seguir fortaleciendo la evidencia preclínica”, explicó Nicolás Tambucho, CEO de Guska.

Para el biotecnólogo, este reconocimiento “representa una señal de confianza del ecosistema uruguayo hacia una iniciativa desafiante que busca desarrollar desde Uruguay tecnologías de vanguardia con impacto global”, y reafirma que el país “tiene el talento, la ciencia y la visión necesarias para liderar innovaciones de nivel mundial”.

Finalistas con impacto

Además de los proyectos premiados, el proceso de evaluación destacó un grupo de finalistas cuyas propuestas reflejan la amplitud temática que está adquiriendo la innovación en Uruguay. Entre ellos, se encuentran Ceibal, con desarrollos de inteligencia artificial generativa para acompañar la labor docente; Focus–Glucotrack, que trabaja en un monitor implantable para facilitar el control cotidiano de la diabetes; EYWA, que investiga métodos de producción biotecnológica sostenible de psicodélicos farmacéuticos; Hyract, que impulsa laboratorios portátiles para ampliar el acceso a prácticas científicas, y Future Biome, que desarrolla soluciones de nutrición de precisión enfocadas en la salud intestinal.

Para Moreira, todos estos proyectos confirman que Uruguay “tiene el talento necesario para ser parte del proceso de transformación global”. A su juicio, la articulación entre empresas, emprendedores y tecnología está dando lugar a soluciones capaces de desarrollar cambios estructurales y nuevas oportunidades de desarrollo económico.