Bar 1930: tradición, sabor y fútbol en el corazón del Estadio Centenario

Ubicado dentro del Estadio Centenario , Bar 1930 rinde homenaje a la historia deportiva y cultural del país desde el mismo templo del fútbol mundial. En un escenario que ha sido testigo de los mayores logros de la Celeste y de los espectáculos internacionales más importantes, este restaurante ofrece una experiencia que combina tradición, gastronomía y sentido de pertenencia.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Con una propuesta de cocina uruguaya reversionada y un patio de fuegos con opciones como fogón, horno de leña, kamado y parrilla, Bar 1930 invita a disfrutar en un entorno especial, a la vez que ofrece cafetería de especialidad para desayunos y meriendas. Al mediodía, dispone de un menú ejecutivo a 540 pesos.

“Ofrecemos todos los sabores típicos de Uruguay, pero buscamos que los platos tengan un toque diferente. Tenemos milanesas, asado, chivitos, chorizos, mollejas, croquetas, ñoquis rellenos, flan y otros postres típicos”, detalló Ruben Pellicer, director de Bar 1930.

“Por estar dentro del estadio, tenemos un flujo de turistas muy importante. Pero queremos apuntar al público local, buscamos que el uruguayo pueda conocer el estadio de otra manera, y por eso tenemos una propuesta gastronómica muy uruguaya”, agregó.

El espacio se divide en un salón interior moderno, un patio exterior y un acceso exclusivo al balcón de la tribuna América, con vistas a la Torre de los Homenajes y al campo de juego.

Se puede reservar el espacio para eventos privados, como celebraciones, cumpleaños y actividades corporativas. El salón tiene capacidad para 120 personas y puede ampliarse hasta 700 con la instalación de una carpa en el exterior. “Es un lugar muy versátil, que se utiliza mucho para conferencias, presentaciones de productos y coworking. Pero es excelente para lo social, ¡tuvimos un bautismo y hasta nos pidieron cotización para un casamiento!”, subrayó Pellicer.

Tienda y tour

Por fuera de lo gastronómico, recientemente se inauguró dentro de Bar 1930 un AUFStore. Se trata de una tienda de merchandising oficial de la AUF donde se pueden adquirir productos asociados a la selección uruguaya, su historia en el fútbol, y al propio estadio.

Bar 1930 exterior

Además, desde el bar comienza el Paseo Celeste, un recorrido exclusivo por el Estadio Centenario que se inspira en las visitas guiadas de los mejores estadios del mundo. El tour lleva a los visitantes por los rincones más emblemáticos y las áreas tras bambalinas del estadio, mientras se descubre su rica historia. La experiencia culmina en el Museo del Fútbol e incluye una propuesta gastronómica de Bar 1930.

La próxima experiencia de este tipo se hará durante el fin de semana del Día del Patrimonio. En esta ocasión especial, se realizará un almuerzo con parrilla directamente sobre el terreno de juego. El menú estará acompañado por una cuidada selección de vinos y cervezas, maridados especialmente para la ocasión, en un ambiente distendido y festivo, musicalizado en vivo por un DJ.

Por estas iniciativas, y lo puramente gastronómico, la Cámara Uruguaya de Turismo le otorgó a Bar 1930 el premio a Mejor propuesta gastronómica del año en los Premios Sol 2025.

Bar 1930 salon

Horarios y reservas

El acceso al bar se encuentra en la entrada principal del palco de la tribuna América. Abre martes, miércoles, jueves y domingos de 9 a 17 y los viernes y sábados de 9 a 20. Según adelantó Pellicer, próximamente se extenderán los horarios y se ofrecerán cenas.

Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al +598 91 042 333. En días de partido, el bar cierra al público general antes de la apertura de puertas para el evento y permanece abierto solo para quienes cuentan con entrada al palco oficial.