Botella a botella: Sacro, la destilería artesanal que honra cada paso

Hoy, Sacro no solo está presente en bares y hogares de Uruguay, sino que también apuesta a la innovación con nuevas variedades y ha comenzado su expansión internacional: llegó a México con la firme intención de seguir conquistando mercados.

—Nuestro gin clásico está compuesto por 15 botánicos, sin embargo, ninguno predomina. Los bartenders que lo trabajan nos dicen que es superequilibrado y versátil, lo que lo hace ideal para preparar tanto un gin-tonic como un dry martini. Además, el alcohol que resulta del proceso de destilación es excelente y hace que uno se sienta perfecto al otro día, si toma con moderación, por supuesto. En 2023 nos presentamos al concurso World Gin Awards y obtuvimos el premio a Mejor gin de Uruguay. ¡El segundo puesto lo obtuvo nuestro gin de almendras!

FINALES 1 (12).jpg

—En un mercado donde predominan las marcas importadas, ¿cuál fue la reacción del consumidor?

—Al comienzo, nos decían que parecía “de afuera” y nos producía un doble sentimiento. Lo decían como algo bueno, pero frustra tener que mostrarle al uruguayo que acá también se hacen cosas buenas. También tuvimos que hacerles entender a dueños de bares que la idea no era desterrar al gin industrial, sino que buscamos que sea algo nuevo para el consumidor y poder diversificar la oferta. De esta forma, nos fuimos abriendo camino, compartimos barra con otros destilados y ofrecimos al consumidor más opciones.

—¿Cómo es el proceso de destilado?

—Maceramos los botánicos y el alcohol en un caldero —el tiempo depende de la variedad del gin— y luego destilamos gota a gota en un destilador de cobre. Usamos un destilador hecho especialmente para nosotros, con unas medidas muy precisas, justamente para cuidar la calidad del producto en todo momento.

—¿Qué detalles denotan lo artesanal del proceso?

—La gente no sabe el nivel de prueba y error que hay detrás de cada botella. No sacamos un producto si no sentimos que tiene personalidad propia. Probamos lotes pequeños, ajustamos recetas una y otra vez, elegimos personalmente los botánicos para cada gin. Lo más lindo es que ese esfuerzo se nota en el producto.

—¿Cuántas variedades tienen?

—Empezamos con nuestro gin clásico y luego presentamos variedades especiales, de solo 100 botellas, para ir probando recetas diferentes. El gin de almendras y rosas fue un éxito. Tiene una intensidad y un aroma muy marcados, con muchos menos botánicos, pero un sabor muy fuerte. Los consumidores lo amaron y por eso lo dejamos de línea, por lo que hoy tenemos esas dos variedades.

—Además, tienen un vodka. ¿Cuáles son sus características?

—En un principio éramos Sacro Gin Artesanal, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un buen recorrido y ahí nos convertimos en Sacro Destilados. Este cambio fue liderado por el lanzamiento de nuestro vodka, un vodka neutro pero de la mejor calidad. Está destilado cinco veces en total, lo que lo hace un alcohol supremo, que no te va a picar en boca, que no lo vas a sentir en el trago, que no te invade.

FINALES 20 (4).jpg

—Han desarrollado productos fuera de los destilados, innovando en el segmento ready to drink. ¿Cómo fue este proceso?

—Uno de nuestros pilares como empresa es la innovación, esto es, estar a la vanguardia, investigar, observar y ofrecer productos novedosos. Cuando empezamos, montamos barras de tragos en festivales, eventos, cumpleaños. Lo hacíamos para contar de primera mano sobre nuestro gin. Con el tiempo, también nos fue sirviendo de contacto directo con el consumidor y logramos tener feedback en tiempo real. Una de las cosas que notamos es que se consumía mucho Negroni, principalmente porque es un trago que lleva tres alcoholes y es difícil tener las botellas en casa. Por eso, la gente lo pedía en eventos. Entonces dijimos: “¡Démosle Negroni a la gente!”. Y así decidimos embotellar el cóctel Negroni ya pronto, listo para tomar. Ha sido un éxito y es la mejor solución para tener en el bar de una casa.

En esta línea, lanzamos nuestro gin-tonic en lata. Tiene la mejor proporción de gin Sacro y una buena tónica, con una burbuja muy bien lograda. Es un producto con 6,5% de alcohol que se puede tomar directo de la lata.

—¿Han tenido presencia en ferias o concursos internacionales?

—Este año presentamos Sacro en la feria APAS de Brasil, la feria más grande de supermercadismo, en un estand de Uruguay XXI. Nos dio mucho orgullo. Como decimos, ¡somos orgullosamente uruguayos!

FINALES 9 (10).jpg

—¿Qué medidas aplican para garantizar la sostenibilidad en su proceso de producción?

—Decidimos aportar nuestro grano de arena reciclando nuestras botellas. El vidrio es un producto muy noble que además escasea. Desde Sacro, pedimos a los clientes que no desechen nuestras botellas, y cada una que nos devuelven la cortamos y la transformamos en vasos, que luego les regalamos. De esta forma, no solo reducimos los desperdicios de vidrio, sino que reducimos la compra de más vidrio para tener nuestra propia cristalería. Los vasos quedan tremendos, y también hacemos floreros, jarras, copetineros.

—¿Cuáles son sus principales puntos de venta?

—Vendemos directamente por nuestro sitio web (sacrodestilados.com.uy), donde además tenemos todo tipo de productos vinculados al consumo de gin: packs y cajas con destilados y botánicos, vasos, herramientas para coctelería y más. También tenemos presencia en varios restaurantes y bares, además de tiendas de especialidad que nos apoyan desde el inicio y buscan ofrecer un diferencial a sus clientes.