“Buscamos formar liderazgos que entiendan los porqués, los paraqués y para quién”

Marcos Soto —contador público, master of Business Administration— es, desde hace casi cinco años, decano de UCU Business School. Además, es uno de los profesores mejor evaluados del MBA de la escuela de negocios de la Universidad Católica del Uruguay, que tiene el objetivo de formar líderes empresariales con propósito.

—Nos apoyamos sobre valores definidos que se viven dentro del aula: la excelencia, el coraje de hacer, la apertura al intercambio, la integridad y la cooperación. La propuesta de UCU Business School no es una simple acumulación de materias, sino que es un viaje en equipo donde la cooperación se vive muy a flor de piel y quienes dominan una materia no tienen por qué revalidarla, sino que tienen mucho para aportar al grupo y pueden aprender de los demás. Es una propuesta moderna, basada en valores, rigurosa desde el punto de vista académico y con una visión de gestión responsable. Buscamos formar líderes con propósito, generar liderazgos que entiendan los porqués, los paraqués y para quién.

—Es un líder íntegro, con capacidad de dirimir frente a cualquier dilema con una visión de la ética muy profunda y también comprometido con su entorno. Tenemos que entender que las empresas causan un impacto en el medio y en el tiempo. Además, el buen líder entiende por qué se levanta todos los días y tiene un propósito intrínseco que logra motivarlo y tomar las riendas de su vida. Por eso, el autoconocimiento, que es un legado de San Ignacio de Loyola, es tan importante para UCU Business School.

Un liderazgo debe tener tres riendas: los hábitos, que definen el viaje; la disciplina, que da forma a las acciones; y la consistencia, que desbloquea todo tu potencial. A eso hay que sumarle una visión holística, de 360 grados.

—¿Cómo UCU Business School logra integrar habilidades técnicas y estratégicas en los programas de formación?

—Tenemos una concepción dual, porque la rigurosidad académica y la dureza técnica son clave en cualquier programa, y lo hacemos apoyándonos en diferentes metodologías. Nos apoyamos en el método del caso Harvard y tenemos acceso a la casoteca de Harvard Business School y de otras escuelas de negocios internacionales, aunque también usamos casos propios. También hacemos talleres y clases magistrales, que combinamos con mucho trabajo en equipo. Acá se viene a aprender haciendo, a aprender pensando. Buscamos que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico propio, sin adoctrinamientos.

Por otro lado, promovemos el desarrollo de las habilidades interpersonales con talleres y técnicas vinculadas a la introspección e incluso incorporamos la neurociencia para ayudar a que cada uno se logre conocer mejor. Tenemos un gran mix entre metodologías de abordaje más racional o técnico y de habilidades interpersonales.

—¿Qué estrategias se enseñan para desarrollar líderes que no solo respondan a desafíos inmediatos, sino que también los anticipen?

—Para entender el mundo actual, volátil e incierto, hay que entender al ser humano, cómo se comporta y cómo toma decisiones. Eso es clave en UCU Business School porque el ser humano es un proveedor, un cliente, un jefe, un colaborador, y somos nosotros.

—¿De qué manera la formación en UCU Business School fomenta un enfoque ético y responsable en la toma de decisiones estratégicas?

—Con una declaración muy fuerte de nuestros valores. En segundo lugar, con nuestra formación propiamente dicha. Nuestro MBA, nuestro programa buque insignia, tiene un programa de impacto comunitario. La escuela de negocios le entrega una hoja en blanco al grupo al comienzo del máster y es la propia cohorte la que define un proyecto de impacto, que luego va a ejecutar durante dos años. Nos hemos llevado gratas sorpresas con grupos que han trabajado en la inserción laboral de presos recién liberados, en la salud mental de deportistas, ayudando a personas con discapacidad visual o apostando a la formación técnica en contextos de vulnerabilidad social. Esto ayuda a salirse de los Power Point y las ideas para enfrentarse con la realidad. Es un gran aprendizaje que obliga a ser profundamente ético y responsable con el entorno.

—¿Cómo incorporan la inteligencia artificial (IA) en los programas educativos?

—Hoy corta transversalmente toda la formación. No podemos esconder la IA en un armario. Los profesores tenemos que irnos adaptando a un mundo en el que sabemos que los participantes van a usar la inteligencia artificial y posiblemente la utilicen mejor que muchos profesores. Eso nos ha generado un gran desafío de capacitación y de entender cómo conviene integrarla a los programas de formación. Pero siempre tenemos que tener claro que la tecnología no puede ser sustituta de los vínculos humanos, debe ser un asistente que nos ayude. La inteligencia artificial no puede suplantar el pensamiento crítico.

—¿Qué alianzas internacionales o programas destacan en su oferta?

—La internacionalización es una de nuestras prioridades. Para ello, tomamos la decisión de crear nuestra propia oficina internacional con un equipo especializado, que tiene encargos muy concretos, ya con resultados a la vista. Uno de ellos son las acreditaciones internacionales. En la industria, hay tres grandes jugadores que acreditan la calidad y el estándar de servicio de una escuela de negocios: hay una acreditadora estadounidense, una europea y otra del Reino Unido. UCU Business School es la única escuela de negocios uruguaya acreditada por Estados Unidos (AACSB) y la única por Reino Unido (AMBA), y estamos en busca de la tercera acreditación. Esto implica abrir nuestras puertas de par en par para que se evalúen nuestros procesos, profesores, participantes y alumnos.

Por otro lado, tenemos semanas internacionales. Los estudiantes de máster tienen la posibilidad de estudiar al menos una semana en el exterior. En octubre llegamos de Nueva York, Vietnam y España. Tuvimos tres semanas internacionales intensas, donde pudimos tomar contacto con el clima de negocios a nivel local y tener clases en escuelas de negocios internacionales para calibrar qué tan lejos o cerca estamos de esas experiencias. Tenemos la pseudocreencia de que todo lo de afuera es mejor y nos llevamos alguna sorpresa. Acá tenemos buena infraestructura, muy buenos profesores y un gran clima de negocios, comparable con los destinos a los que vamos, pero hay aprendizajes de ver esas otras realidades. Cada mes de marzo tenemos una semana internacional a escala local en la que recibimos a escuelas de negocios del exterior y organizamos diferentes actividades. Hemos recibido delegaciones de Argentina, Colombia, Perú, Brasil.

—¿Qué metas tiene UCU Business School a futuro en términos de innovación educativa y fortalecimiento del liderazgo estratégico?

—Tenemos algunas prioridades, como fortalecer el concepto de liderazgo humanista. Tenemos la impresión de que la tecnología, y todo lo que eso implica, viene ganando mucho terreno en la agenda, por lo que las escuelas de negocio debemos reivindicar las capacidades del ser humano para gestionar sus equipos y organizaciones.

En segundo lugar, y entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Las empresas son mucho más que las propias empresas, y los estudiantes deben entender cómo utilizan los recursos actuales para no hipotecar la disponibilidad de recursos futuros.