CEO de Suramericana presentó las claves para la expansión en Uruguay y la región

Con el claro objetivo de cuidar la vida de las personas, Seguros SURA se expande hacia el interior del país y crece en infraestructura y tecnología. Un ejemplo de esto es la apertura del primer Centro de Servicios en el departamento de Paysandú, que permite un posicionamiento más cercano con los clientes, un proyecto de inversión de US$ 10 millones que prevé la construcción de un edificio con una capacidad de más de 160 colaboradores, y el Proyecto Evoluciona, que busca transformar el modelo operativo a través de nuevas tecnologías. Este último contempla una inversión de US$ 15 millones en cinco años.

Para 2025, Seguros SURA espera obtener en Uruguay US$ 154 millones de primas emitidas y tener utilidades cercanas a los US$ 5,4 millones. El cierre de marzo de 2025 arrojó datos alentadores, con un acumulado de US$ 1,3 millones, lo que indica que se está cumpliendo con el presupuesto trazado.