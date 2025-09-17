Fidocar presenta Himla, la primera 'pick up' de Chery en Uruguay

Chery, a través de Grupo Fidocar, sigue consolidando su crecimiento en Uruguay con un nuevo hito: el lanzamiento de Himla, su primera pick up. Con este modelo, la marca ingresa a un nuevo segmento del mercado, ofreciendo una propuesta robusta, conveniente y adaptable a las necesidades productivas del día a día.

Este lanzamiento también representa un momento clave para Grupo Fidocar, ya que Himla es la primera pick up doble cabina que comercializan en su historia. Así, la empresa reafirma su compromiso con la innovación y el crecimiento constante, con el objetivo de brindar soluciones de movilidad cada vez más completas a sus clientes.

“El segmento de las pick up está creciendo mucho año a año. Del 2023 al 2024 se registró aproximadamente un 20% de crecimiento en el segmento. Este año también se viene creciendo, a tasas un poco menores. De alguna manera, es eso lo que nos impulsó a buscar un producto de este tipo. Himla se está lanzando en toda la región y significa una gran oportunidad para la marca en Uruguay”, expresó Nicolás Morassi, gerente de Marketing de Fidocar.

Fiel a su espíritu, Himla invita a Dominar tu territorio, un concepto que resume su versatilidad para adaptarse a múltiples escenarios. Con diseño moderno y una estructura robusta, el modelo se presenta en tres versiones: 4x2 manual, 4x4 manual (6 velocidades) y 4x4 automática (8 velocidades), ofreciendo una gama completa y versátil. Equipada con motorización turbo 2.3L diesel Euro V, alcanza 161 HP, garantizando fuerza y rendimiento sin comprometer el consumo.

La capacidad de carga alcanza los 625 kg, más que suficiente para tareas comerciales, oficios o actividades recreativas. Puede remolcar hasta 3.000 kg con freno y cuenta con altura elevada y neumáticos de alto perfil que se adaptan al terreno que sea.

En cuanto a la seguridad, cuenta con siete airbags de serie, faros antiniebla traseros, discos de freno integral, control de estabilidad y tracción, y cámara trasera con sensor de estacionamiento, entre otras ventajas.

“La llegada de Himla marca un verdadero hito para Chery en Uruguay. Se trata de una pick up que combina la fuerza y capacidad que exige el segmento con la comodidad —con cabina amplia para cinco personas— y seguridad que los clientes ya asocian a nuestra marca, sumando, además, el respaldo y servicio de Fidocar. Estamos convencidos de que será un modelo estratégico para ampliar nuestra presencia en el mercado local y, al mismo tiempo, un punto de inflexión en la historia de Fidocar, que ingresa con paso firme a un nuevo segmento”, afirmó Marcelo Kurlander, gerente comercial de Chery.

Presentación oficial en Expo Prado

Los clientes de la marca tuvieron un primer contacto con la camioneta durante la Expo Prado 2025, en el stand de Fidocar, ubicado a metros de la entrada principal.

Desde Fidocar destacan que han recibido un alto nivel de consultas durante los primeros días de exhibición y que próximamente se habilitarán los test drives, lo que permitirá a los interesados tener una experiencia de manejo real antes de concretar la compra.

“Todo el mundo tiene que ver con la camioneta. Tiene un diseño impresionante, un tamaño justo. Al no ser tan robusta, no está solo pensada para el interior y la gente de campo, sino que hay mucha gente de ciudad que busca una doble cabina de este estilo. Creemos que será un éxito, sin dudas”, subrayó Kurlander.

La nueva Himla se comercializa para empresas a US$ 31.990 IVA incluido (4x2 manual), US$ 35.990 (4x4 manual) y US$ 39.990 (4x4 automática). Ofrece una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, además del respaldo de Fidocar, que sigue confirmando su expansión y reafirmando su compromiso con una movilidad sostenible centrada en las personas.

Según adelantó el gerente comercial, las primeras unidades llegarán al país durante los primeros días de diciembre.