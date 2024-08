Hotel Enjoy tiene una ocupación promedio de 70% y proyecta una buena temporada de verano por la recuperación económica en Argentina

—Tuvimos un verano muy bueno en cantidad de visitantes, aunque nuestro negocio no es directamente proporcional a la cantidad de visitantes, sino que se regula mucho por los ingresos del casino. Pero en lo que refiere al turismo, fue bueno, por más que se sintió la falta del segmento medio argentino que visita Punta del Este, y febrero fue un mes más tranquilo de lo esperado. Hace ya unas temporadas se siente la ausencia de los argentinos. En materia general, empezamos bien el verano, y el invierno, si bien es difícil, lo intentamos levantar con obras de teatro, cenas, torneos.

—¿Qué tan importantes son los argentinos para Enjoy?

—En materia de ingresos, el 50% lo representan los argentinos y el 40% los brasileños; a veces se invierte esa tendencia. El 10% restante se divide entre uruguayos y resto del mundo. Lo valioso que tiene el cliente argentino es que nos puede visitar casi todos los meses o cada mes y medio, mientras que el brasileño viene cada tres meses en temporada baja.

—¿Qué acciones lleva adelante Enjoy para desestacionalizar Punta del Este?

—Pospandemia, notamos un cambio de comportamiento en los montevideanos y empezamos a percibir una mayor afluencia de ese público durante los fines de semana. Eso hace que la ciudad esté más viva en invierno, con más oferta gastronómica y tiendas abiertas. Viendo eso, hicimos temporadas de teatro muy exitosas, que agregan contenido a la ciudad. Podés ver un show, cenar en uno de nuestros restaurantes, ir al casino, tomar una copa en el bar del casino. Tenemos una oferta atractiva dentro del hotel, sin tener que salir afuera, con lo inhóspito que es el clima de Punta del Este en invierno.

Para nuestros clientes, desarrollamos promociones. Los tenemos segmentados por categorías (masivos, intermedios y VIP), y tenemos promociones para cada uno de ellos. Les ofrecemos torneos, fiestas temáticas, tours a bodegas, y ladys program (paseos y actividades para las señoras y parejas de los jugadores).

—¿Cuál es la ocupación promedio del hotel?

—Un 70%, contemplando las altas y bajas que hay durante el año.

—¿Cuánto invierte el hotel en aéreos para clientes?

—El tema de los aéreos destaca a Enjoy por sobre otros hoteles. Somos grandes promotores del destino Punta del Este y traemos muchos turistas. Llegamos a traer en un año a más de 20.000 turistas, invirtiendo unos seis millones de dólares en vuelos durante 2023. Tenemos un vuelo chárter de San Pablo que viene dos veces por semana, y muchos clientes que vienen en vuelos privados, que son pagos por nosotros.

—¿Cuál es la inversión en espectáculos?

—En promedio, invertimos un millón de dólares por año. Si tomamos en cuenta los años que tenemos, hemos destinado 27 millones de dólares a shows.

—¿Qué otras cifras destaca?

—En temporada tenemos siete restaurantes abiertos y servimos unos 600.000 cubiertos anualmente. ¡No sé cómo el equipo de Alimentos y Bebidas logra atender a toda esa gente! Detrás de ese hito hay mucha materia prima y un gran equipo.

Hay 1.000 empleados permanentes y subimos a 1.600 durante la temporada. Tenemos entre 40 y 43 millones de dólares anuales destinados a salarios, lo que es un gasto importante que se destina al departamento, a la vez que se generan 13 millones en impuestos.

Pagamos 33 millones de dólares al año a proveedores. El 80% son proveedores locales, uruguayos o de Maldonado. Somos una empresa que mueve cifras importantes en el departamento.

—¿Qué acciones de responsabilidad social empresarial llevan adelante?

—Tenemos, desde hace unos años y con mucho éxito, junto con la Universidad de la Empresa (UDE), una formación en Turismo y Entretenimiento, una capacitación para los jóvenes interesados en la industria. De los 1.000 empleados, hay 500 que hace más de 20 años que trabajan en Enjoy y tienen mucha experiencia. Consideramos que valía la pena bajar esa experiencia a quienes quieren ingresar al rubro, y son nuestros propios líderes quienes enseñan a los estudiantes.

Además, abrimos una escuela de gastronomía, bajo el mismo concepto. Está abierta para que cualquiera pueda acceder a esos cursos. Recurrimos a muchos de esos egresados para luego sumar al equipo de trabajo de Enjoy y otros salen a trabajar en proyectos turísticos de todo el departamento.

También aportamos a comedores y hogares de ancianos, y somos el sponsor principal de Deportivo Maldonado, el equipo de fútbol más importante del departamento.

—¿Con qué destinos compite hoy Enjoy?

—No tenemos competencia, por suerte, en la región. Hay otros casinos, como Casino Carrasco y Casino Iguazú. Brasil no tiene, aunque se avizora una posible apertura de casinos. Extrarregionalmente, nuestros clientes más top viajan a Las Vegas, y aunque no competimos directamente, nos comparan con los casinos de allá. Claramente, no nos asemejamos en infraestructura, pero nuestro gran diferencial es la calidez y la experiencia en el trato que nuestro personal les brinda a los clientes.

—¿Qué expectativas tienen con la temporada venidera?

—Buena. Si bien no lo podemos confirmar, se habla de una recuperación en Argentina, que podría marcar una mejoría en la cantidad de visitantes de ese país. Eso haría que sea una temporada más favorable para Punta del Este. Ya estamos preparándonos, estamos definiendo shows para el verano. Tenemos una buena expectativa y creemos que va a ser una mejor temporada que la anterior.