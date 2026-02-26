  • Cotizaciones
    Inversión inmobiliaria con foco en renta y revalorización en La Blanqueada

    En una zona de crecimiento urbano, Vitrium Capital avanza con 01 Vista, un edificio con foco en la tecnología y la naturaleza

    Proyecto 01 Vista
    Búsqueda | Branded Content
    Por Branded Content

    Ubicado en una de las zonas con mayor dinamismo inmobiliario de Montevideo, Vitrium Capital lleva adelante la construcción de 01 Vista, un proyecto que forma parte de la línea 01, que apunta a un público que busca invertir en una ubicación estratégica, con unidades funcionales y un enfoque tecnológico y sustentable.

    El edificio de 17 pisos se está construyendo en José Batlle y Ordóñez entre Luciano Romero y Cardal, un punto con alta conectividad urbana y una demanda sostenida, impulsada por la cercanía a centros de salud, así como a transporte, servicios, comercios y áreas verdes.

    Oro en barras en una galería en Indonesia, en enero de 2026. 
    Metales preciosos

    Inversiones en metales en 2026: asesores recomiendan comprar oro y mayor cautela con la plata

    Por Redacción Búsqueda

    En los últimos años, La Blanqueada viene atravesando un proceso de transformación con nuevos desarrollos que están renovando el perfil del barrio y consolidándolo como una alternativa atractiva para inversión residencial.

    01 Vista contará con 179 unidades, mayoritariamente monoambientes, un formato especialmente demandado por el mercado de alquiler, además de apartamentos de uno y dos dormitorios.

    Los precios parten desde los US$ 100.000, con descuentos de hasta un 15% por pago al contado. El proyecto se encuentra amparado en la Ley de Vivienda Promovida, con beneficios fiscales relevantes para inversores, tanto locales como extranjeros. El desarrollo ya ha concretado la venta del 35% de las unidades, con una demanda sostenida desde su lanzamiento.

    Según los desarrolladores, el perfil de los inversores es diverso, con una fuerte presencia de compradores uruguayos y argentinos. Predominan quienes adquieren unidades con destino a renta y también aquellos que ingresan en etapas tempranas para la reventa.

    “La mayoría invierte buscando rentabilidad o resguardo de valor. Incluso hay inversores que entraron en el prepozo y que hoy, si decidieran revender, ya cuentan con una ganancia”, explicó Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital.

    El edificio se encuentra en una etapa inicial de construcción, con entrega prevista para fines de 2027. “El hecho de que el proyecto ya esté en obra le da un plus de confianza al inversor porque puede ver el avance y evaluar con mayor certeza el potencial de revalorización”, señaló.

    Según estimaciones, la revalorización de las unidades desde el inicio de la obra hasta su finalización podría ubicarse en torno al 15%, con posibilidades de mejorar ese rendimiento a través de preventa o compra al contado con descuentos.

    Uno de los diferenciales del proyecto es la incorporación de tecnología de domótica en todas las unidades, que permite gestionar funciones del hogar desde el teléfono móvil. Esta característica resulta atractiva para inversores orientados al alquiler, ya que facilita el control remoto del acceso, la seguridad y el consumo energético, incluso para la renta temporal. “La domótica agrega valor no solo para el usuario final, sino también para el inversor, que puede administrar su unidad sin estar físicamente presente”, explicó Gagliardo.

    La propuesta tecnológica se integra con un fuerte enfoque en sustentabilidad. 01 Vista cuenta con un diagnóstico integral para la certificación ambiental EDGE, cumpliendo con estándares de eficiencia en el consumo de energía y agua, así como en la energía incorporada en los materiales.

    Más de la mitad del área libre de la planta baja estará destinada a espacios verdes, que también se replican en azoteas y coronamiento del edificio, combinando paisaje urbano y naturaleza.

    El edificio cuenta con una gran variedad de amenities diseñados para satisfacer las necesidades de descanso, ejercicio, vida social y trabajo en un entorno relajado. Entre ellos se destacan parques, espacio para cowork, salón de usos múltiples, parrilleros, solárium, wet spa, gimnasio y bike parking.

    Sobre la desarrolladora

    Vitrium Capital tiene más de 20 años de trayectoria en desarrollos inmobiliarios y está presente en Uruguay desde 2013, con múltiples proyectos ya entregados. Uno de los principales diferenciales de la compañía es la diversidad de opciones que ofrece para invertir en real estate, adaptándose a distintos perfiles y estrategias.

    La firma permite ingresar mediante preventa, compra para renta, reventa de unidades, inversión al contado con descuentos, financiación o participación en equity. “Hoy vemos un interés creciente por el real estate como activo de resguardo de valor, en un contexto global marcado por la volatilidad financiera. Uruguay ofrece estabilidad, y proyectos como 01 Vista permiten acceder a una inversión inmobiliaria adaptada para distintos perfiles”, afirmó Gagliardo.

    01 Vista se posiciona como una opción atractiva para inversores que buscan combinar resguardo de capital, potencial de valorización y demanda sostenida de alquiler en una de las zonas de mayor crecimiento de Montevideo.

