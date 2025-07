Juan Pablo Loureiro asume la presidencia de Seguros Sura Uruguay

Loureiro considera que la expansión de Seguros Sura Uruguay no es solo geográfica, sino que se basa en crear soluciones nuevas y llegar a personas que no estén aseguradas. En este sentido, remarcó que para eso se necesita creatividad, transformar el modelo operativo y fortalecer la diversificación de productos.

“En las tendencias globales está la visión del seguro como un habilitador. Es un desafío de la industria, de Latinoamérica, de las regiones. Es un habilitador de decisiones. Es decir, ¿qué decisiones las personas tomarían si tienen un seguro atrás que no tomarían si no lo tienen? Entonces, cuando hablamos de personas y empresas más capaces, hablamos de compartir y tener conocimiento para anticiparse, que tengan más alternativas de decisiones y, una vez que las toman, habilitar los ecosistemas que las ayudan a llevarlo a cabo”, explicó.

Agregó que eso se logra promoviendo soluciones innovadoras, con foco en crear propuestas de valor y experiencias relevantes para cada cliente y para cada canal desde la cercanía.

A su vez, Loureiro apuesta por un liderazgo basado en el diálogo y la cooperación. “Mi idea es escuchar y sacar lo mejor de cada uno para construir juntos. Conversar mucho con los corredores, con los clientes, con la industria y construir. Si escuchamos a las personas, podemos entenderlas y llegar a donde no estamos, que es uno de nuestros mayores objetivos”, concluyó.

Con este liderazgo, respaldado por una inversión de US$ 5 millones destinada a la construcción de un nuevo edificio con capacidad para más de 160 colaboradores —como parte de un proyecto de inversión de US$ 10 millones—, y por los US$ 15 millones, que contempla el Proyecto Evoluciona para transformar el modelo operativo a través de nuevas tecnologías, procesos y talentos a ejecutarse en cinco años, Seguros SURA Uruguay reafirma su compromiso con la innovación y con el desarrollo de soluciones a medida, para que cada vez más personas y empresas sean protagonistas de su crecimiento.