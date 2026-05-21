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    Moody's reafirma la calificación AAA para el BSE

    La evaluación destacó la solidez financiera del BSE, su posición de liderazgo en el mercado asegurador uruguayo y la estabilidad de una institución respaldada por el Estado

    Fachada del Banco de Seguros del Estado.

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    La reconocida agencia de evaluación Moody's Local Uruguay ratificó, una vez más, la máxima calificación nacional “AAA.uy con perspectiva estable” para el Banco de Seguros del Estado (BSE), y destacó su fortaleza financiera y liderazgo en el mercado asegurador uruguayo.

    En su informe, Moody's subraya el rol predominante del BSE en el sector, la buena diversificación de productos con presencia en todos los ramos comercializados en la industria y la reputación de la Institución. Además, se resalta el reconocimiento y la trayectoria del banco, con indicadores de gastos inferiores a los de sus competidores gracias a economías de escala por ser compañía líder de seguros en Uruguay.

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    Moody’s señala “liderazgo” del BSE, aunque advierte por alta “exposición” a las rentas previsionales

    Por Redacción Búsqueda

    El reporte también valora el respaldo explícito e implícito del Estado, único accionista del BSE, la adecuada gestión de su cartera de inversiones y la mejor adecuación de las reservas de la compañía.

    El presidente del BSE, Marcos Otheguy, expresó su satisfacción por este reconocimiento: “Recibir nuevamente esta calificación es un reflejo del compromiso de nuestra institución con la excelencia. Nos llena de orgullo saber que seguimos consolidándonos como líderes del mercado, cumpliendo con nuestro rol social y generando confianza en los uruguayos. El BSE es hoy una institución sólida, eficiente, estratégica para el país y preparada para afrontar los desafíos futuros”.

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