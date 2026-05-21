Moody's reafirma la calificación AAA para el BSE

La reconocida agencia de evaluación Moody's Local Uruguay ratificó, una vez más, la máxima calificación nacional “AAA.uy con perspectiva estable” para el Banco de Seguros del Estado (BSE), y destacó su fortaleza financiera y liderazgo en el mercado asegurador uruguayo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En su informe, Moody's subraya el rol predominante del BSE en el sector, la buena diversificación de productos con presencia en todos los ramos comercializados en la industria y la reputación de la Institución. Además, se resalta el reconocimiento y la trayectoria del banco, con indicadores de gastos inferiores a los de sus competidores gracias a economías de escala por ser compañía líder de seguros en Uruguay.
El reporte también valora el respaldo explícito e implícito del Estado, único accionista del BSE, la adecuada gestión de su cartera de inversiones y la mejor adecuación de las reservas de la compañía.
El presidente del BSE, Marcos Otheguy, expresó su satisfacción por este reconocimiento: “Recibir nuevamente esta calificación es un reflejo del compromiso de nuestra institución con la excelencia. Nos llena de orgullo saber que seguimos consolidándonos como líderes del mercado, cumpliendo con nuestro rol social y generando confianza en los uruguayos. El BSE es hoy una institución sólida, eficiente, estratégica para el país y preparada para afrontar los desafíos futuros”.