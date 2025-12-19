Ponete al Día, la nueva solución digital para regularizar deudas en Uruguay

Equifax, líder global en datos, analítica y tecnología, y Alprestamo, el principal marketplace de productos financieros de Latinoamérica, anuncian el lanzamiento de Ponete al Día, una solución 100% digital que ayuda a las personas a regularizar deudas de manera simple, transparente y segura, y a las empresas acreedoras a mejorar sus ratios de recupero con foco en la experiencia del usuario y cumplimiento regulatorio.
Ponete al Día integra la inteligencia de datos de Equifax con la capilaridad digital y el funnel conversacional de Alprestamo, para identificar oportunidades de normalización, ofrecer posibilidades de cancelación (incluyendo pago de capital, sin cobro de intereses y en muchas de ellas hasta con quitas sobre saldo de capital) y cerrar acuerdos en línea en minutos.
Matias Berais, country manager Uruguay de Alprestamo, afirmó: “Con Ponete al Día llevamos al mundo de las cobranzas la misma lógica que aplicamos en el marketplace (claridad, opciones y autogestión). Ganamos todos: las personas comienzan a recuperar su salud financiera y las empresas mejoran su recupero con una experiencia digital de primer nivel”.
Por su parte, Gonzalo López, de Equifax Uruguay, agregó: “La alianza con Alprestamo potencia nuestra analítica y modelos de segmentación con una ejecución omnicanal y ágil. Esto permite ofertas de regularización más relevantes, una comunicación respetuosa y mejores resultados para el ecosistema”.
¿Cómo funciona?
Detección inteligente: a partir de la analítica y segmentación de Equifax, se identifican perfiles con alta probabilidad de regularización.
Contacto digital y verificación: se invita al usuario a un flujo seguro (validación de identidad) dentro de la plataforma.
Oferta personalizada: el usuario únicamente visualiza las deudas que tiene con los acreedores adheridos a esta solución y las condiciones posibles para su regularización.
Acuerdo y pago en línea: se confirma el plan y se paga en el acto con medios electrónicos; el sistema genera comprobantes.
Una vez regularizada la deuda, el ciudadano tendrá, como beneficio adicional, el acceso sin costo a Huella Financiera, un producto en el que podrá hacer seguimiento de su historial comercial y crediticio durante un plazo de seis meses de forma ilimitada.
Beneficios clave
La solución ofrece ventajas concretas tanto para las personas como para las empresas. Para las personas, brinda visibilidad clara de su deuda y una opción real para regularizarla mediante una experiencia de autogestión disponible 24/7, sin llamadas intrusivas. Además, permite acceder a descuentos o quitas y planes de pago cuando corresponda, junto con educación financiera y tips que ayudan a fortalecer su salud financiera.
Para las empresas —como bancos, fintechs, retail, telcos y compañías de servicios—, implica una reducción de costos gracias a la autogestión digital y a una comunicación más inteligente, junto con trazabilidad end-to-end de campañas, conversiones, acuerdos y pagos. Todo esto se apoya en altos estándares de cumplimiento y seguridad, incluyendo validación de identidad, protección de la privacidad y capacidad de auditoría.
Privacidad, seguridad y cumplimiento
Ponete al Día opera bajo estándares estrictos de protección de datos y las mejores prácticas de ciberseguridad. Todas las interacciones quedan registradas para fines de auditoría y compliance. La solución respeta la normativa aplicable y políticas de uso responsable de la información.