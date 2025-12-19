Ponete al Día, la nueva solución digital para regularizar deudas en Uruguay

Equifax, líder global en datos, analítica y tecnología, y Alprestamo, el principal marketplace de productos financieros de Latinoamérica, anuncian el lanzamiento de Ponete al Día , una solución 100% digital que ayuda a las personas a regularizar deudas de manera simple, transparente y segura, y a las empresas acreedoras a mejorar sus ratios de recupero con foco en la experiencia del usuario y cumplimiento regulatorio.

Ponete al Día integra la inteligencia de datos de Equifax con la capilaridad digital y el funnel conversacional de Alprestamo, para identificar oportunidades de normalización, ofrecer posibilidades de cancelación (incluyendo pago de capital, sin cobro de intereses y en muchas de ellas hasta con quitas sobre saldo de capital) y cerrar acuerdos en línea en minutos.

Matias Berais, country manager Uruguay de Alprestamo, afirmó: “Con Ponete al Día llevamos al mundo de las cobranzas la misma lógica que aplicamos en el marketplace (claridad, opciones y autogestión). Ganamos todos: las personas comienzan a recuperar su salud financiera y las empresas mejoran su recupero con una experiencia digital de primer nivel”.

Por su parte, Gonzalo López, de Equifax Uruguay, agregó: “La alianza con Alprestamo potencia nuestra analítica y modelos de segmentación con una ejecución omnicanal y ágil. Esto permite ofertas de regularización más relevantes, una comunicación respetuosa y mejores resultados para el ecosistema”.

¿Cómo funciona?

Detección inteligente: a partir de la analítica y segmentación de Equifax, se identifican perfiles con alta probabilidad de regularización.

a partir de la analítica y segmentación de Equifax, se identifican perfiles con alta probabilidad de regularización. Contacto digital y verificación: se invita al usuario a un flujo seguro (validación de identidad) dentro de la plataforma.

se invita al usuario a un flujo seguro (validación de identidad) dentro de la plataforma. Oferta personalizada: el usuario únicamente visualiza las deudas que tiene con los acreedores adheridos a esta solución y las condiciones posibles para su regularización.

el usuario únicamente visualiza las deudas que tiene con los acreedores adheridos a esta solución y las condiciones posibles para su regularización. Acuerdo y pago en línea: se confirma el plan y se paga en el acto con medios electrónicos; el sistema genera comprobantes.

Una vez regularizada la deuda, el ciudadano tendrá, como beneficio adicional, el acceso sin costo a Huella Financiera, un producto en el que podrá hacer seguimiento de su historial comercial y crediticio durante un plazo de seis meses de forma ilimitada.

Ponete al Dia 2

Beneficios clave

La solución ofrece ventajas concretas tanto para las personas como para las empresas. Para las personas, brinda visibilidad clara de su deuda y una opción real para regularizarla mediante una experiencia de autogestión disponible 24/7, sin llamadas intrusivas. Además, permite acceder a descuentos o quitas y planes de pago cuando corresponda, junto con educación financiera y tips que ayudan a fortalecer su salud financiera.

Para las empresas —como bancos, fintechs, retail, telcos y compañías de servicios—, implica una reducción de costos gracias a la autogestión digital y a una comunicación más inteligente, junto con trazabilidad end-to-end de campañas, conversiones, acuerdos y pagos. Todo esto se apoya en altos estándares de cumplimiento y seguridad, incluyendo validación de identidad, protección de la privacidad y capacidad de auditoría.

Privacidad, seguridad y cumplimiento

Ponete al Día opera bajo estándares estrictos de protección de datos y las mejores prácticas de ciberseguridad. Todas las interacciones quedan registradas para fines de auditoría y compliance. La solución respeta la normativa aplicable y políticas de uso responsable de la información.