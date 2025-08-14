Scanntech impulsa la transformación digital de las farmacias con ScannFarma

Con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el comercio minorista, Scanntech continúa ampliando su universo de soluciones con propuestas innovadoras. La empresa presenta ScannFarma, una plataforma especialmente diseñada para modernizar la operativa de las farmacias, que optimiza cada venta para hacerla más rápida, precisa y eficiente, gracias a la combinación de tecnología, simplicidad y velocidad.

Se trata de una solución que aplica a todo tipo de farmacias, pequeñas, medianas y grandes, siendo escalable mediante múltiples terminales de preventa. Funciona como una herramienta “todo en uno”, que automatiza procesos, reduce errores y tiempos operativos, a la vez que mejora la experiencia de atención desde el primer contacto con el cliente.

ScannFarma ofrece un dispositivo de pos integrado a la caja, lo que permite hacer todo en una operación de forma más rápida y con menores errores en la caja, ya que no es necesario digitar más, ahorrando pasos y tiempo al momento de la venta. Esto implica un beneficio directo para el equipo de trabajo, que puede enfocarse más en la atención al cliente.

Además, el sistema cobra y factura incluso sin conexión a internet, asegurando continuidad operativa para consultas de precios, stock y datos de clientes. Esto representa una ventaja competitiva en ocasiones en las que la conectividad puede verse afectada y asegura que la farmacia pueda seguir operando.

La plataforma está integrada con Droguería Uruguay S.A. (DUSA), Farmanuario y diferentes laboratorios, lo que permite acceder en tiempo real a precios sugeridos, visualizar promociones y consultar el stock disponible. Asimismo, cada farmacia puede configurar listas de precios por cliente y aplicar descuentos automáticos por cantidad.

Otro de los diferenciales clave es que la base de datos es 100% propiedad de la farmacia y garantiza control total sobre la información del negocio y sus clientes.

“El desarrollo de ScannFarma nace del compromiso de Scanntech con la innovación al servicio de cada comercio. Sabemos que las farmacias cumplen un rol esencial en la comunidad, y por eso diseñamos una solución adaptada a sus necesidades”, afirmó Verónica Bustamante, gerenta general de Scanntech.

“ScannFarma es una solución integrada que desarrollamos con el objetivo de acompañar a las farmacias en su trabajo diario. Es una herramienta todo en uno que simplifica la gestión con una velocidad imbatible que mejora la atención al cliente y permite vender más, sin errores”, destacó Bustamante.

Por otra parte, el sistema opera con equipos de última generación, con pantallas touch y de gran tamaño. La propuesta incluye la instalación asistida, capacitación permanente y soporte técnico ilimitado las 24 horas, los siete días de la semana.

Más servicios y oportunidades. Uno de los diferenciales más destacados de ScannFarma es la integración de ScannPagos, que convierte a la farmacia en un punto de cobranzas. A través de esta función, los clientes pueden pagar más de 200 servicios (como UTE, OSE, Antel, seguros, colegios, gastos comunes, Sucive y recargas de celular).

A la vez, la farmacia puede operar como servicio RedBrou y aceptar la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Para los locales, esto representa una nueva fuente de ingresos gracias a las comisiones por transacción y la llegada de nuevos clientes.

La herramienta también incluye el acceso al Club de Promociones de Scanntech, que conecta a las marcas con los consumidores finales. Estas promociones son financiadas totalmente por la industria y se aplican automáticamente en la caja, lo que simplifica su implementación. Desde el inicio, ScannFarma ofrece promociones de bienvenida en distintas categorías, con descuentos de hasta un 50%.

Scanntech, como adquirente de Visa y MasterCard, ofrece el procesamiento de tarjetas con aranceles altamente competitivos. La solución incluye una aplicación móvil y una plataforma web que permiten controlar pagos, consultar reportes y descargar comprobantes en cualquier momento. Estas herramientas facilitan la gestión del negocio y brindan mayor control sobre los movimientos financieros diarios.

La propuesta puede incorporar Analytics, una herramienta avanzada que permite acceder a reportes clave, como ticket promedio, ventas por categorías, artículos más vendidos y comparación de desempeño en el mercado. Esto permite tomar decisiones estratégicas con base en información concreta y actualizada.

Sobre la compañía

La empresa uruguaya Scanntech comenzó en 2011 un proceso de expansión regional que la llevó a operar en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, México y Colombia. Actualmente conecta 70.000 puntos de venta y procesa más de 16.000 millones de tickets al año en América Latina.

Con ScannFarma, Scanntech reafirma su compromiso de seguir desarrollando soluciones inteligentes, accesibles y adaptadas a las necesidades tangibles de los comercios.

Su llegada al sector farmacéutico marca un hito en la evolución de su ecosistema, al tiempo que representa un nuevo impulso para modernizar y fortalecer un rubro tan relevante para el país.