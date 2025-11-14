La consulta con el urólogo puede prevenir más que el cáncer de próstata, según el presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología

El 17 de noviembre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata, por eso desde hace ya algunos años, a escala internacional, el penúltimo mes del año está destinado a concientizar sobre esta enfermedad con la campaña llamada Noviembre Azul.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En Uruguay, cada año 600 hombres mueren a causa del cáncer de próstata. Según los datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, se trata de la tercera causa de mortalidad por cáncer en el sexo masculino, luego del cáncer de pulmón y de colon. Anualmente se diagnostican 1.500 casos, y se estima que uno de cada seis hombres padecerá esta enfermedad en su vida. La prevalencia aumenta con la edad.

Sin embargo, este año, la Sociedad Uruguaya de Urología (SUU) quiso darle a la campaña un sentido más amplio. De allí su lema: “Hagamos de la prevención una tradición”. “Muchas veces la vedette o lo que se roba los titulares es el cáncer de próstata, por su importancia. Pero este año queríamos que la campaña apuntara a algo más integral. Por eso, además de hacer foco en el cáncer de próstata, nos pareció importante lograr un enfoque más integral de la salud masculina, desde el punto de vista oncológico, funcional, sexual y de la salud en general”, dijo a Galería Guillermo Martínez, presidente de la SUU.

En este sentido, explicó que muchas veces una consulta con el urólogo puede ayudar a detectar otro tipo de enfermedades. A modo de ejemplo, señaló que las disfunciones sexuales son “marcadores precoces” de enfermedades cardiovasculares. “La enfermedad que genera la disfunción sexual es en muchos casos de origen vascular. Los factores de riesgo que atacan la vascularización de la zona genital son los mismos que atacan el corazón. Por eso, los urólogos podemos detectar precozmente, a veces hasta cinco años antes, enfermedades cardiovasculares y llegar a tiempo para prevenirlas. Por eso es tan importante la prevención integral en la salud masculina”.

De hecho, la prevención integral en los hombres es tan importante como en las mujeres . La diferencia está en que estas tienen mucho más incorporado los exámenes médicos de prevención, como son la mamografía y el pap. Al respecto, Martínez señaló que, en los dos períodos de gobierno anteriores, la SUU promovió un proyecto de ley tendiente a establecer que los hombres también tengan derecho a tomarse un día libre para hacerse sus exámenes médicos de chequeo. No obstante, la iniciativa fracasó en ambas oportunidades. La idea de la SUU es volver a presentar un nuevo proyecto el año que viene. “Creo que de concretarse va a generar mucho impacto a nivel general y va a ayudar a la toma de conciencia”.

El especialista explicó que, en el caso de los hombres, la rutina médica de prevención básica debería incluir, a partir de los 50 años, la consulta anual con el urólogo, un examen de sangre (antígeno prostático) y, según el caso, un examen genital. No obstante, remarcó que, en los casos de población de riesgo, como ser afrodescendiente o tener antecedentes familiares de cáncer de próstata por línea paterna o cáncer de mama por línea materna, esta rutina debe comenzar a hacerse a partir de los 45.

Al respecto, Martínez se mostró esperanzado con la repercusión que años anteriores ha tenido la campaña Noviembre Azul, ya que desde hace unos años se ha notado un incremento en la cantidad de hombres que se acercan a la consulta y se preocupan por su salud.

56554.jpg

Innovación: robot quirúrgico

Los chequeos “son sumamente importantes para la detección precoz y para que se pueda realizar un tratamiento correcto y oportuno”, muchas veces con tratamientos alternativos a la quimioterapia y hormonoterapia.

En este sentido, resaltó la importancia del robot quirúrgico que desde hace un año aproximadamente tiene el Hospital de Clínicas. Aunque no está indicada para todos los casos, esta tecnología ha permitido diversificar las opciones de tratamiento médico para el cáncer de próstata. Se trata de un robot que permite mejorar la visión en espacios reducidos y realizar movimientos de giro de 360 grados con los instrumentos quirúrgicos, pudiendo llegar con precisión a puntos a los que humanamente no se llegaba.

El uso de esta tecnología también tiene ventajas para el paciente, ya que es mucho menos invasivo. Con tan solo algún corte pequeño, el robot ya puede operar, permitiendo una recuperación más rápida de la incontinencia y de la función sexual.

Si bien no se trata del único ni del primer robot que existe en Uruguay, dado que el Hospital Británico cuenta con uno hace tiempo, Martínez manifestó que la diferencia está en que el que adquirió el Clínicas es accesible para toda la población. El del Hospital Británico es para sus socios o para pacientes externos que puedan pagar el estudio. En el Clínicas, aquellos pacientes que se deriven de mutualistas también deben pagarlo, pero el costo es más accesible.

El robot forma parte de un programa más amplio que se está implementando en el Hospital de Clínicas, que se llama Próstata. Este procura que el paciente ingrese en un protocolo de seguimiento personalizado, con menores tiempos de espera para realizarse los estudios de diagnóstico, controles frecuentes e interconsultas con cardiólogo, anestesista, urólogo, oncólogo y psicología médica, una parte muy importante del tratamiento, ya que el miedo a perder la función sexual y la continencia suelen ser las dos grandes preocupaciones de estos pacientes. Según adelantó Martínez, los resultados están siendo muy buenos y se ha logrado optimizar los tiempos del paciente.