Interna del MSP preocupa y es vista con un trasfondo electoral, mientras la ministra responde que no entra en esas “cuestiones”

En los últimos días, el Ministerio de Salud Pública (MSP) está en la mira. La renuncia de la cabeza de la Dirección General de la Salud (Digesa) hizo aflorar una dinámica interna ya conocida en el ámbito político. Un futuro lejano, pero no tanto, las elecciones de 2029, es otro ingediente de este cóctel.

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Con distinta intensidad, pero siempre en voz baja, hay algunos legisladores frenteamplistas que están mirando con preocupación a esta secretaría de Estado y a la propia ministra Cristina Lustemberg . Uno de ellos criticó que solo se maneja con “su barra”, en referencia a El Abrazo, sector que ella lidera y que también integra el director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez, el más apuntado en este señalamiento, el número tres en la jerarquía del organismo.

“No es fácil llegar a ella. Siempre hay que pasar por Rodrigo. Está como blindada”, dijo a Búsqueda otro legislador, que también habla de un relacionamiento “complejo” entre la ministra y el subsecretario Leonel Briozzo, hombre cercano, pero no lo integra, al Movimiento de Participación Popular (MPP). Así como Márquez es unánimemente señalado como el principal respaldo de la ministra y un hombre con una autoridad mayor en la cartera que la que se suele tener en ese cargo, la mala calidad del vínculo entre la uno y el dos es refrendado por distintas fuentes, ya sean políticas o médicas y de trabajadores del MSP, que hablan de un ambiente “tenso” de trabajo. También acusan a la ministra de no trabajar en equipo.

Todos ellos hablaron en estricto off the record. El “fuego amigo” está por el momento lejos de alcanzar el nivel que afectó al titular de Desarrollo Social, el socialista Gonzalo Civila , semanas atrás.

Lustemberg, la ministra con mejor imagen

Ese sigilo que por ahora son chispazos tiene sus explicaciones. En Torre Ejecutiva circulan encuestas que reflejan que, en un gobierno que ha perdido popularidad, Lustemberg es la ministra con mejor imagen en la población. En Presidencia y también en la cúpula del MPP, sector mayoritario del gobierno, donde la secretaria de Estado cuenta con un amplio respaldo, sostienen que los cuestionamientos que se han filtrado a la prensa en los últimos días tienen por objetivo bajar a un posible nombre para las próximas elecciones, por más que falten más de tres años para las internas. Algunas fuentes consultadas por Búsqueda consideran a la ministra “un número puesto” para esa carrera.

La propia Lustemberg se refiere a ese tema. “Estoy muy concentrada en mi gestión y en tratar de buscarles soluciones a los problemas de la gente. En base a eso tomo mis decisiones”. Así, por WhatsApp, la ministra contestó una consulta de Búsqueda. “No entro en rencillas menores ni mucho menos en cuestiones político-electorales, lo mío es la gestión y la política orientada en las personas. Por ahí voy”, agregó.

“Creo que se les está dando excesiva importancia a cosas que son intrínsecas a la gestión, como el cambio de gente. Siento que hay una exacerbada búsqueda de explicaciones a cosas normales”, dijo a Búsqueda la senadora Patricia Kramer, única legisladora del Frente Amplio que aceptó declarar. También es la senadora que ocupa la banca que Lustemberg dejó para asumir en el MSP.

Briozzo no contestó las consultas de este semanario.

Leonel-Briozzo Leonel Briozzo previo a una reunión en el Ministerio de Salud Publica en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Renuncias

El foco en el MSP se inició hace dos semanas, cuando comenzó a circular la versión de que la entonces directora general de Salud, Fernanda Nozar, una ginecóloga y obstetra que, al igual que Briozzo, está relacionada con el MPP sin ser parte de su orgánica, pensaba renunciar a su cargo. La versión oficial era que había pedido licencia por “motivos personales” desde el jueves 16. El martes 21 se conoció su renuncia. El motivo esgrimido por ella fue concursar para acceder a una cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Un día antes de que se conociera esta renuncia, el MSP ofrecía una conferencia de prensa con la finalidad de presentar el decreto reglamentario para la práctica de la eutanasia. La presidió la ministra Lustemberg, rodeada por la gente que es identificada como “su barra”: el asesor del MSP Martín Rebella, la presidenta del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira, la directora general de Coordinación del MSP, Zaida Arteta, la asesora jurídica Natalia Nan y Márquez, licenciado en trabajo social, colaborador de Lustemberg hace muchos años, y a quien versiones de prensa de los últimos días se refieren como “el protegido” de la ministra y otras fuentes lo señalan como su “protector”. También estaba el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, integrante de El Abrazo. En la mesa estaba sentado Briozzo, pero no pronunció palabra durante el evento.

MSP Fachada del Ministerio de Salud Pública. Mauricio Zina / AdhocFotos

Según pudo saber Búsqueda, la Digesa —un área particularmente sensible, de la que dependen buena parte de las políticas de Salud Pública, como epidemiología, inmunizaciones o planes operativos— no tuvo el rol que se esperaba de esa dirección. La idea de pasar la Digesa del segundo piso al tercero del ministerio, un movimiento finalmente no concretado y atribuido a Márquez, es significativo de ese “ninguneo”, señaló un informante. En el segundo piso están instaladas las principales autoridades.

“Estoy a la espera del nombramiento en la Facultad de Medicina”, dijo Nozar a Búsqueda. Actual grado 4 en la Clínica Ginecotológica A, dirigida justamente por Briozzo, se postuló como docente grado 5 para la Clínica Ginecotológica B de la facultad. “El Ministerio es una etapa concluida. Fui full time practicamente, y ante la imposibilidad cierta de no poder seguir haciéndolo así doy un paso al costado”, agregó, sin explayarse en eventuales diferencias que pudo haber tenido con la ministra.

Seis días después de que se conociera la renuncia de Nozar, el lunes 27, se supo que el director de la Digesa, Gilberto Ríos, también dejaba su cargo. En su momento se barajó su nombre como su sustituto. Aún no hay confirmación oficial de quién asumirá esos puestos, más allá de que se haya considerado el nombre de la internista Laura Llambí para sustituir a Nozar.

“Esto que pasó nos precupa a varios, sobre todo a los que estamos empapados del tema de la salud y entendemos lo que significa la Digesa y el valor que tienen Fernanda y Gilberto”, dijo a Búsqueda un legislador emepepista. Desde la dirigencia de ese sector reconocieron que algunos “mandos medios” propios pueden estar fogoneando un enfrentamiento con El Abrazo, pero este no tiene el respaldo de las autoridades del MPP.