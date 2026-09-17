Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que irá a la Asamblea General de la ONU a decirle a Donald Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil” en octubre, en las que buscará la reelección

Luiz Inácio Lula da Silva en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El izquierdista Lula dará un discurso el próximo martes en el foro de Naciones Unidas, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense, aliado de su rival y candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

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Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital Brasilia.

Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, informó este miércoles el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Bicalho Cozendey. Pero ambos presidentes “probablemente se cruzarán en la Asamblea” como ya ocurrió en 2025, ya que les toca dar sus discursos en orden sucesivo.

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, que Lula ha denunciado como un intento de interferir en las elecciones. Trump ha apoyado a varios candidatos victoriosos en comicios en otros países de América Latina.