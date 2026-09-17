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    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que irá a la Asamblea General de la ONU a decirle a Donald Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil” en octubre, en las que buscará la reelección

    Luiz Inácio Lula da Silva en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Luiz Inácio Lula da Silva en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    FOTO

    Ed Jones / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El izquierdista Lula dará un discurso el próximo martes en el foro de Naciones Unidas, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense, aliado de su rival y candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

    Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

    “Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital Brasilia.

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    Brasil

    Lula y Bolsonaro en empate técnico mientras el mandatario moviliza sus bases en la calle de cara a las presidenciales

    Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, informó este miércoles el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Bicalho Cozendey. Pero ambos presidentes “probablemente se cruzarán en la Asamblea” como ya ocurrió en 2025, ya que les toca dar sus discursos en orden sucesivo.

    Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, que Lula ha denunciado como un intento de interferir en las elecciones. Trump ha apoyado a varios candidatos victoriosos en comicios en otros países de América Latina.

    La tensión entre Brasilia y el gobierno de Trump comenzó en 2025, cuando Washington aplicó un primer tarifazo a Brasil en represalia por un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio.

    Lula ha acusado a la familia Bolsonaro de hacer lobby ante Estados Unidos en favor de medidas contra su gobierno y perjudiciales para la potencia sudamericana. Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, dijo.

    FUENTE:RFI

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