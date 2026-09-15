Lula y Bolsonaro en empate técnico mientras el mandatario moviliza sus bases en la calle de cara a las presidenciales

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se estrecha.

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Dos encuestas divulgadas este lunes 14 de setiembre muestran un empate técnico entre el actual mandatario y el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro en un eventual balotaje. Una de ellas, por primera vez, ubica numéricamente al senador por delante.

El sondeo de Quaest, encargado por O Globo y TV Globo, da a Bolsonaro un 42% de intención de voto frente al 40% de Lula en una eventual segunda vuelta. La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, pero supone un avance para el candidato de derecha, que en la medición anterior aparecía empatado con el mandatario.

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La encuesta fue realizada entre el 10 y el 13 de setiembre, en medio de las revelaciones del caso Banco Master, que salpicaron a dirigentes políticos y miembros del Poder Judicial y desataron una crisis interna en el Supremo Tribunal Federal (STF).

El resultado fue destacado este lunes por los principales medios brasileños. Folha de S.Paulo señaló que es la primera vez que Bolsonaro aparece numéricamente por delante de Lula en un escenario de segunda vuelta. Otros medios remarcaron que ambos siguen técnicamente empatados.

AGORA: Quaest destoa de outras pesquisas e mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula!



- Flávio 42% (+1)

- Lula 40% (-1)



Qual instituto está mais próximo da realidade? Amanhã tem CNT/MDA, o que melhor desempenhou em 2022. — Análise Política (@analise2025) September 14, 2026

Otro sondeo divulgado este lunes confirma lo ajustado de la disputa. La encuesta de Nexus para BTG Pactual ubica a Lula con el 47% y a Bolsonaro con el 46% en un eventual balotaje. Una semana antes, el senador aparecía un punto por encima, con 46% frente al 45% del mandatario.

En la primera vuelta, Lula mantiene la ventaja. Quaest le da un 36% de intención de voto frente al 31% de Bolsonaro, mientras que Nexus registra 42% y 37%, respectivamente. Por detrás aparecen los demás candidatos. Según Quaest, el psiquiatra y escritor Augusto Cury alcanza el 7%, mientras que Ronaldo Caiado y Renan Santos obtienen un 4% cada uno.

La primera vuelta se celebrará el próximo 4 de octubre. Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, los dos más votados se enfrentarán en un balotaje el 25 de octubre.

Lula lleva la disputa a las calles

Los nuevos datos se conocieron un día después de que miles de simpatizantes de Lula salieran a las calles de distintas ciudades del país para respaldar su reelección y protestar por el escándalo de corrupción relacionado con el Banco Master, que también salpicó a su principal rival.

Vestidos con el tradicional rojo del Partido de los Trabajadores (PT), miles de manifestantes marcharon el domingo 13 por la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. En Brasilia se realizó una concentración de dimensiones similares encabezada por la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva. En São Paulo, un grupo menor se manifestó bajo la lluvia.

Em Copacabana, Aliados do presidente Lula reúne milhares de pessoas e PT mostra força no Rio de Janeiro Reduto do Bolsonarismo



Aliados do presidente Lula reúnem milhares de pessoas neste domingo (13), em Copacabana, em uma grande mobilização política no Rio de Janeiro. O ato… pic.twitter.com/kmQrrfMpuf — Democráticos (@DemocratsBR) September 13, 2026

El mandatario pidió a sus militantes e influenciadores que salgan a disputar el debate público y difundan lo que definió como la “verdad” frente a sus adversarios.

La ofensiva llega en un momento difícil para el presidente. La encuesta de Quaest divulgada este lunes muestra que el 50% de los brasileños desaprueba su gestión, frente al 43% que la aprueba.

El caso Master se mete de lleno en la campaña

En el centro de la tormenta se encuentra Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master. Fue detenido por su presunta participación en una trama de fraude financiero. Sus vínculos con figuras de distintos sectores de la política y la Justicia brasileñas han salido a la luz en las últimas semanas.

Documentos judiciales conocidos recientemente revelaron que Flávio Bolsonaro es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de su padre.

Según los documentos de la investigación, el senador se reunió en varias oportunidades con Vorcaro para solicitar fondos para la producción. Antes de ser detenido, el banquero aportó unos 12 millones de dólares al proyecto.

Bolsonaro reconoció en mayo que había solicitado al empresario aportes para la película, aunque aseguró que las operaciones fueron “totalmente legales”.

Durante las movilizaciones del domingo en Río de Janeiro, algunos manifestantes exhibieron carteles con las imágenes de Bolsonaro y Vorcaro y acusaciones de corrupción contra la derecha.

Por ahora, las revelaciones no se han traducido en una caída del candidato en las encuestas. Por el contrario, Bolsonaro ha reducido la distancia con Lula en las últimas semanas hasta quedar en empate técnico.

Su avance también tuvo repercusiones en los mercados. Los activos brasileños subieron la semana pasada en medio de sus buenos resultados en los sondeos, ante la percepción de los inversores de que el senador tendría una orientación económica más favorable al mercado.

Una crisis sin precedentes en el Supremo

La polémica por el caso Master ya excede la disputa entre Lula y Bolsonaro. Las investigaciones generaron una fuerte crisis en el Supremo Tribunal Federal, donde las revelaciones sobre los vínculos de Vorcaro con miembros de la corte provocaron enfrentamientos entre algunos de sus ministros.

La tensión aumentó tras la decisión de levantar el secreto sobre parte de las investigaciones. El presidente del Supremo, Edson Fachin, intervino para pedir acceso a la totalidad del material, mientras distintos magistrados cuestionaron la forma en que el ministro André Mendonça, relator del caso Master, administró la divulgación de los documentos.

El tribunal tiene previsto analizar este martes 15 de setiembre si corresponde abrir una investigación sobre el ministro Alexandre de Moraes por sus supuestos vínculos con Vorcaro. La sesión extraordinaria concentra la atención política a menos de tres semanas de las elecciones.

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24