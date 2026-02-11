Canadá: al menos nueve muertos en una escuela y una residencia cercana en el oeste del país

Una persona que se cree que sería responsable del ataque en la localidad de Tumbler Ridge, provincia de Columbia Británica, fue encontrada muerta con lo que “parece ser una herida autoinfligida“, añadió la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En los hechos, 27 personas resultaron heridas, dos de gravedad y 25 con lesiones que no ponen en riesgo la vida, dijo la entidad en un comunicado.

Argentina Las nuevas “relaciones carnales” entre Argentina y Estados Unidos: entre sentarse a la mesa o formar parte del menú

Uruguay Uruguay cayó tres puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción y quedó en el puesto 17 a nivel mundial

La policía emitió una alerta sobre un tirador activo el martes por la tarde en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, municipalidad al pie de las Montañas Rocosas.

Las autoridades registraron la escuela y hallaron, en un primer momento, a seis personas, sin incluir al sospechoso, que habían muerto por disparos. Una séptima, baleada en el centro educativo, falleció cuando era trasladada al hospital.

La policía “identificó un segundo lugar”, una vivienda, que se cree que está relacionado con el incidente, donde “fueron halladas otras dos víctimas sin vida”, indicó el comunicado.

“Mis oraciones y más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia”, escribió en redes sociales el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se declaró "devastado" por los hechos.

El jefe de gobierno canceló un viaje que iba a realizar esta semana a Europa para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. ”No hay palabras suficientes para describir el dolor que nuestra comunidad está viviendo esta noche”, añadió en un comunicado tras el tiroteo la municipalidad de Tumbler Ridge.

Embed - Shooter kills 9 people, then self, in Tumbler Ridge, B.C.

“Un día increíblemente difícil”

Darian Quist, un estudiante de Tumbler Ridge, dijo a la red pública CBC que estaba en clase de mecánica cuando se anunció que la escuela cerraría sus puertas. Inicialmente ”no pensé que estuviera pasando algo”, pero comenzó a recibir fotos “perturbadoras” de la matanza en la escuela.

Su madre, Shelley Quist, contó al mismo medio que abrazó a su hijo cuando finalmente lo pudo contactar. “No lo voy a perder de vista por un rato”, declaró.

Medios canadienses han reportado que la persona que disparó era una mujer, pero el pronunciamiento de la Real Policía Montada no incluye ningún detalle al respecto. “Esta fue una situación de evolución rápida y dinámica, la veloz cooperación de la escuela, de los equipos de socorro y de la comunidad jugó un papel fundamental en nuestra respuesta”, dijo en un comunicado Ken Floyd, comandante del distrito norte de la RCMP.

”Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad y agradecemos la cooperación mientras los agentes continúan su labor para avanzar en la investigación”, agregó.

La policía dijo que los agentes buscan en otras residencias y propiedades del área para ver si hay sitios adicionales conectados con los hechos.

Tumbler Ridge, un apacible poblado de unos 2.400 habitantes, está más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver, la ciudad más grande de Columbia Británica.

Al final de la tarde, la policía “puso fin a la alerta de emergencia en Tumbler Ridge”. La fuerza “no cree que haya amenaza para el público”, dijo en la red social X la ministra de seguridad de la provincia.

FUENTE:RFI