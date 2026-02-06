Las radios públicas no podrán cambiar su programación por medida cautelar acordada en la Dinatra

El director Daniel Ayala, en este momento de licencia, impulsó la renovación de la grilla y su situación al frente de las radios es incierta

A mediados de enero, el sindicato de Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU) se presentó a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en busca de una reunión tripartita por la situación de siete trabajadores (periodistas y productores) de las radios Uruguay y Cultura que vieron afectado su trabajo por cambios en la programación. Esos cambios fueron impulsados por Daniel Ayala, director de RNU, quien propuso nuevos contratos laborales por fideicomiso para que no se perdieran fuentes de trabajo.

En la primera reunión en la Dinatra, asistieron los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Uruguay (Sutre), pero ninguna autoridad de las radios ni del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan). En el segundo encuentro, que tuvo lugar el miércoles 4, sí estuvieron presentes Erika Hoffmann (presidenta del Secan y directora del Canal 5), Adriana Asti (integrante de la directiva del Secan), delegados de Sutre, dos representantes del Ministerio de Trabajo y abogados de las partes.

Jorge Migliónico, integrante del sindicato, dijo a Búsqueda que llevaron la propuesta de una cautela para no innovar en la programación que fue avalada por el Ministerio de Trabajo. “Presentamos la grilla que está saliendo al aire para que de aquí en adelante no se pueda generar ninguna modificación en la programación”.

Los trabajadores plantearon a la Dinatra que el pago de sueldos por fideicomiso representa una rebaja salarial. “Hoffmann planteó que iba a llevar una alternativa para la próxima reunión, que será el miércoles 25 de febrero. Nosotros pedimos que hubiera algún representante de la dirección de la radio y la presidenta nos dijo que iría Ayala o ‘quien esté a cargo’”.

Después de esa reunión, circuló que Ayala había puesto su cargo a disposición. Para los sindicalistas, las palabras de Hoffmann (“o quien esté a cargo”) implican que la aceptación de su renuncia está sobrentendida. Búsqueda trató de confirmar la situación, pero el director no quiere hacer declaraciones por estar de licencia hasta mediados de febrero. Por su parte, Hoffmann no negó ni confirmó que hubiera puesto su cargo a disposición. Por el momento, dos trabajadoras de la radio, de confianza de Ayala, se están haciendo cargo de la dirección en su ausencia.