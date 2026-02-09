La Fuerza Aérea refuerza su flota con dos aviones incautados en una megaoperación contra la pasta base

Dos aeronaves utilizadas para transportar pasta base y cocaína desde Paraguay a Argentina y luego a Uruguay pasarán a formar parte de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) tras la resolución final de un proceso administrativo llevado adelante por la Junta Nacional de Drogas (JND), a la cual accedió Búsqueda . Ambos aviones serán ahora empleados específicamente en el combate al crimen organizado.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A fines de marzo de 2021, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos alertó a la Policía Nacional de Uruguay sobre una organización delictiva instalada en el país y dedicada al ingreso de droga para su acopio y posterior envío a Europa . Se inició entonces una operación denominada Arriero Minerva que culminó seis meses después con un procedimiento en Baltasar Brum, Artigas.

Seguridad Pública Europa otra vez en emergencia por la cocaína que llega de Sudamérica: “crece a niveles sin precedentes”

En el operativo, la Policía arrestó a 17 personas e incautó 12 bolsones que contenían 400 ladrillos de pasta base, con un peso total de 409 kilogramos, lo que constituyó hasta ese momento la mayor incautación de esa droga en el país. Comercializada en dosis en el mercado local, la pasta base generaba ese año ganancias estimadas en unos US$ 7 millones. Enviada a Europa y procesada químicamente para su transformación en clorhidrato de cocaína , su valor se triplicaba. Además de la carga de droga, también se incautaron dos autos, cuatro camionetas, un jeep, celulares, efectivo, dos escopetas, un rifle, un revólver y una caja fuerte.

Los 400 kilos de pasta base habían llegado hasta Baltasar Brum en una aeronave Beechcraft Baron 58 proveniente de Argentina. El avión dejó la droga, retornó su ruta y no pudo ser hallado por la Policía en ese momento, pero sí fue encontrado días después por fuerzas de seguridad de Argentina en un hangar dentro de una estancia cercana a Concordia, Entre Ríos. Al poco tiempo, la Gendarmería Nacional Argentina decomisó otra aeronave —modelo Cessna P210N Centurion— empleada por el mismo grupo criminal: estaba en un aeródromo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a la espera de una inspección técnica para renovar su permiso de vuelo.

Como ambos aviones eran de matrícula uruguaya, la Junta Nacional de Drogas (JND) inició la gestión para su traslado al país. Según señalaron fuentes oficiales, la primera institución interesada en el Beechcraft Baron 58 fue la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, de la Policía Nacional, que lideró el operativo Arriero Minerva en 2021. Sin embargo, el pedido inicial no fue reiterado y en diciembre de 2024 la JND decidió entregar esa aeronave y el Cessna al Ministerio de Defensa Nacional para su uso por parte de la Fuerza Aérea.

Dos activos contra el narcotráfico

El Baron 58 es una aeronave de construcción metálica bimotor fabricada por la empresa estadounidense Beechcraft, capaz de trasladarse en un solo tramo por zonas rurales, fronteras secas y fluviales o pistas improvisadas. La FAU prevé usarlo para tareas de vigilancia, control, observación e inteligencia. La fuerza ya cuenta con un modelo de la misma familia —UB-58 Baron— equipado con instrumental que le permite volar en cualquier situación climática y operado principalmente para el transporte de autoridades vip y apoyo a distintos ministerios.

El P210N Centurion, por su parte, prevé destinarse para las mismas tareas. La Fuerza Aérea tiene un avión producido por la misma empresa estadounidense, pero se trata del A-37B Dragonfly, de ataque ligero y asignado a misiones de patrullaje territorial y maniobras de defensa aérea.

Para este año, la FAU espera además la entrega del primer A-29 Super Tucano, encargado a la empresa brasileña Embraer para misiones militares, incluyendo combate y la interceptación de vuelos irregulares. En 2024, el gobierno adquirió seis de estas aeronaves, junto con un simulador, por un monto cercano a U$S 100 millones.

El interés de la Fuerza Aérea por contar con una flota más robusta se explica por el crecimiento del narcotráfico aéreo en Uruguay. La institución tiene identificadas dos grandes rutas utilizadas para el ingreso de cocaína al país. Por un lado, se encuentra la denominada ruta paraguaya, que comprende vuelos que parten desde Bolivia hacia distintos puntos de Paraguay y, desde allí, continúan hacia Uruguay. La otra vía, conocida como ruta boliviana, también se origina en Bolivia, pero utiliza Argentina como escala previa antes de arribar a Uruguay.

Información-Baron Beechcraft-Avión-Uruguay-Fuerza Aérea La FAU ya cuenta con una aeronave Beechcraft similar a la que recibirá de la Junta Nacional de Drogas. Fuerza Aérea Uruguaya

Esta fue la ruta utilizada por el grupo de narcotráfico desbaratado en 2021. La hipótesis de investigación sostiene que el Beechcraft trasladó la droga hasta Artigas desde la provincia argentina de Entre Ríos. La ciudad de San Pedro, donde fue incautado el Cessna, constituye a su vez un punto estratégico en la provincia de Buenos Aires debido a su acceso a la hidrovía Paraná-Paraguay, una zona particularmente sensible para el tráfico internacional de cocaína.

“La organización operaba bajo la modalidad de tráfico aéreo irregular con vuelos clandestinos triangulares. Esos vuelos no autorizados comenzaban en Paraguay, donde se realizaba la carga del estupefaciente. Allí se proveía de droga, en Uruguay se descargaba y Argentina funcionaba como abastecimiento logístico aéreo”, informó en 2021 el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

El líder del grupo era un uruguayo con antecedentes por delitos de estafa y asociación para delinquir. Fue arrestado y condenado a dos años de prisión por un delito de acto preparatorio de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Tras quedar en libertad, se sospecha que está fuera de Uruguay.