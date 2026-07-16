Agradecimiento

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En el verano del presente año, en el Hospital Evangélico, fui intervenido quirúrgicamente por el cirujano Gonzalo Estapé. Es mi obligación agradecer al Dr. Estapé su estupenda disposición para conmigo, iniciándose, así, una auténtica relación médico-paciente.
Desde ese vínculo de persona a persona, Gonzalo me recuerda la conmovedora y maravillosa pintura El doctor, de Luke Fildes. En el foco central está el médico, muy concentrado junto al niño enfermo, colocándose desde el lugar de cuidador compasivo y empático ante el sufrimiento. Fildes afirmaba que su obra testimoniaba el estatus del médico en nuestra época. La imagen también trasmite uno de los valores éticos de la medicina: que el médico no solo cura, sino que también es el que permanece a tu lado.
Gracias, Gonzalo.
Asimismo, quiero agradecer en forma muy especial a todos los profesionales que estuvieron antes, durante y después de la intervención. En particular, a los licenciados y enfermeros del primer piso del Hospital Evangélico, que me prodigaron cariño y cuidados, y a mi hija Leticia.
Ruben