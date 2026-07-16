Sin reforma del Estado no hay futuro

Sr. director:
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En cartas enviadas a Búsqueda en julio 2025 y marzo de 2026 expuse un tema que, a mi modesto entender y con profunda convicción, considero de superlativa importancia para el país.
Asimismo, sugerí que por la seriedad del asunto, por el prestigio de Búsqueda, es que entiendo que vuestro semanario debe constituirse en un foro o en una tribuna de intercambio, propuestas y soluciones que se logren efectivamente aplicar y no se continúe dilatando el tratamiento de un objetivo vital e impostergable para el país: la reforma del Estado.
Una, profunda, auténtica y urgente reforma del Estado, la “madre de todas las reformas”, como algunas veces se ha dicho demagógicamente y en la cual pocos, muy pocos, intentaron avanzar.
Para hacerlo, Sr. director, hay que tener coraje, valor, determinación y verdadera preocupación por el país, sobre todo por el Uruguay del futuro que indudablemente “no admite la menor demora”.
Afortunadamente, existen en el país ciudadanos muy inteligentes y capaces, con la seriedad y objetividad necesaria para analizar, diagnosticar y proponer soluciones a un tema que es el que realmente hay que abordar y que, incluso, llevará a mejorar sustancialmente aspectos de la vida ciudadana que a todos preocupan: seguridad, educación, trabajo y más.
Una verdadera reforma del Estado debe ineludiblemente, sin rodeos, pasar por una adecuación administrativa real, seria e imprescindible para el país, eliminando funciones y órganos que se replican en todo el territorio para justificar las ineficientes burocracias nacionales y departamentales.
No se trata de proponer o inventar “cuotas” ni por género ni por “colectivos”. El artículo 8 de la Constitución es suficientemente claro y contundente, a pesar del grosero y hasta artero desconocimiento que se hace del mismo.
Una reforma del Estado se debe abordar con objetividad y seriedad, analizando y diagnosticando los problemas estructurales y burocráticos que tiene el Estado “obeso” que todos cuestionan pero que nadie aborda, nadie, de ningún lado del espectro político.
¿Por qué ese temor a enfrentar una dura y perversa realidad? ¿Para mantener el statu quo de una burocracia que se propaga como maligna enfermedad, que desahucia el futuro que el país merece?
¿Por temor a poner sobre la mesa el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos, la reglamentación del derecho de huelga, u otros urticantes? ¿Por no tener los valores éticos necesarios? ¿Por qué?
El expresidente Mujica se mostró preocupado por este tema y se reunió al efecto con el Dr. Daniel Ferrere, en procura de analizar la situación del Estado y proyectar una reforma del mismo. El trágico final del Dr. Ferrere impidió continuar con esa intención.
También, quien fuera jerarca de Servicio Civil y actual Sec. Gral. del CLAD (Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo), Conrado Ramos, se ocupó del tema. En entrevista con Búsqueda, expresó: “Se necesitan sectores públicos que se reinventen de alguna forma”.
Y ello es imperiosamente así: justo, necesario e imprescindible.
Hay que parar con “tirar la pelota hacia adelante” en pos de mantener mezquinos intereses políticos y personales. Sin reforma no hay futuro.
Por ello, Sr. director, por el prestigio de vuestro semanario, es que me atrevo a reiterar mi sugerencia de considerar que Búsqueda disponga de un espacio en el cual ciudadanos, empresarios, políticos, docentes, estudiantes, trabajadores, etcétera, se expresen sobre un tema que entiendo, y reitero, es de primordial importancia para el Uruguay ahora y, sobre todo, para su futuro.
Guillermo Facello