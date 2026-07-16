Sin reforma del Estado no hay futuro

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En cartas enviadas a Búsqueda en julio 2025 y marzo de 2026 expuse un tema que, a mi modesto entender y con profunda convicción, considero de superlativa importancia para el país.

Asimismo, sugerí que por la seriedad del asunto, por el prestigio de Búsqueda , es que entiendo que vuestro semanario debe constituirse en un foro o en una tribuna de intercambio, propuestas y soluciones que se logren efectivamente aplicar y no se continúe dilatando el tratamiento de un objetivo vital e impostergable para el país: la reforma del Estado.

Una, profunda, auténtica y urgente reforma del Estado, la “madre de todas las reformas”, como algunas veces se ha dicho demagógicamente y en la cual pocos, muy pocos, intentaron avanzar.

Para hacerlo, Sr. director, hay que tener coraje, valor, determinación y verdadera preocupación por el país, sobre todo por el Uruguay del futuro que indudablemente “no admite la menor demora”.

Afortunadamente, existen en el país ciudadanos muy inteligentes y capaces, con la seriedad y objetividad necesaria para analizar, diagnosticar y proponer soluciones a un tema que es el que realmente hay que abordar y que, incluso, llevará a mejorar sustancialmente aspectos de la vida ciudadana que a todos preocupan: seguridad, educación, trabajo y más.

Una verdadera reforma del Estado debe ineludiblemente, sin rodeos, pasar por una adecuación administrativa real, seria e imprescindible para el país, eliminando funciones y órganos que se replican en todo el territorio para justificar las ineficientes burocracias nacionales y departamentales.

No se trata de proponer o inventar “cuotas” ni por género ni por “colectivos”. El artículo 8 de la Constitución es suficientemente claro y contundente, a pesar del grosero y hasta artero desconocimiento que se hace del mismo.

Una reforma del Estado se debe abordar con objetividad y seriedad, analizando y diagnosticando los problemas estructurales y burocráticos que tiene el Estado “obeso” que todos cuestionan pero que nadie aborda, nadie, de ningún lado del espectro político.

¿Por qué ese temor a enfrentar una dura y perversa realidad? ¿Para mantener el statu quo de una burocracia que se propaga como maligna enfermedad, que desahucia el futuro que el país merece?

¿Por temor a poner sobre la mesa el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos, la reglamentación del derecho de huelga, u otros urticantes? ¿Por no tener los valores éticos necesarios? ¿Por qué?

El expresidente Mujica se mostró preocupado por este tema y se reunió al efecto con el Dr. Daniel Ferrere, en procura de analizar la situación del Estado y proyectar una reforma del mismo. El trágico final del Dr. Ferrere impidió continuar con esa intención.

También, quien fuera jerarca de Servicio Civil y actual Sec. Gral. del CLAD (Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo), Conrado Ramos, se ocupó del tema. En entrevista con Búsqueda, expresó: “Se necesitan sectores públicos que se reinventen de alguna forma”.

Y ello es imperiosamente así: justo, necesario e imprescindible.

Hay que parar con “tirar la pelota hacia adelante” en pos de mantener mezquinos intereses políticos y personales. Sin reforma no hay futuro.

Por ello, Sr. director, por el prestigio de vuestro semanario, es que me atrevo a reiterar mi sugerencia de considerar que Búsqueda disponga de un espacio en el cual ciudadanos, empresarios, políticos, docentes, estudiantes, trabajadores, etcétera, se expresen sobre un tema que entiendo, y reitero, es de primordial importancia para el Uruguay ahora y, sobre todo, para su futuro.

Guillermo Facello