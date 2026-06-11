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    Atención telefónica en el Mides

    Sr. director:

    Hace días que intento hablar con el Mides por teléfono por una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. El patrón se repite. Uno llama, se lo pone en espera en una cola, en general cerca del número 15. Uno espera, va avanzando en la cola, pero indefectiblemente, luego de llegar al número 4, salta una grabación diciendo que todos los agentes están ocupados, que vuelva a intentar más tarde, y la llamada se corta. Cuando uno ha llamado más de una docena de veces y a distintas horas del día, este patrón resulta sospechoso. ¿Siempre y a cualquier hora están ocupados? Si este es el caso, ¿por qué poner a la gente en una cola que será inútil? ¿Cortan todas las llamadas que están cerca de estar atendidas? Preferiría que dijeran de entrada que no pueden atender para no perder tiempo. Si existe atención telefónica, esta debe funcionar. Autoridades del Mides: por favor investigar.

    Cansado de discar

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