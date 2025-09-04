Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Se da hoy por vía de libros, artículos, videos y redes sociales una verdadera lluvia de opiniones sobre el pensador Baruch de Spinoza, filósofo de la Holanda del siglo XVII. Asocian su pensamiento a cualquier creencia con tal de llevar agua para sus molinos. Están quienes encuentran en él al ateo o panegirista de panteísmos y deísmos, incluso al materialista a la manera del siglo XX, y otros que atribuyen a su “método geométrico” la calidad de un sistema deductivo perfecto.

Desde mi perspectiva, no es posible encontrar tales cosas en Spinoza y tampoco ninguna señal que pueda revelar su verdadero credo. El principal mensaje de sus dos principales obras, la Ética y el Tratado teológico-político, responde a la intención de recomendar una fe liberada de los dogmas que en aquel entonces hacían las veces de ciencia indiscutible y de moral inapelable.

Spinoza critica la interpretación de las Escrituras que sirve de acicate para promover determinadas políticas con base en una ética solapadamente intencionada y de carácter dogmático. No niega a Dios en ninguna línea de sus escritos, y al mencionarlo lo hace siempre con la reverencia que era de uso entre filósofos y teólogos. Tampoco defiende a un eventual Dios despojado de los atributos de la doctrina cristiana: solo niega los fundamentos de carácter maravilloso. Concibe una Sustancia infinita y eterna que se manifiesta según diferentes modos que están al alcance de la comprensión humana, finita y perecedera, asunto que no alcanza para suponer la negación ni la afirmación.

Su famoso método geométrico, por lo demás, no responde estrictamente a los procedimientos de la lógica de su tiempo ni se ajusta —ni podía ajustarse— al de Euclides en su tratado de geometría. Por lo tanto, no es el racionalista formal de su tiempo, sino solo un hombre racional que buscaba la manera de mostrar cómo devienen las ideas cuando se quiere mostrarlas en su verdad, sean las que fueren, y qué consecuencias acarreaban, por lo que abunda en demostraciones, corolarios y escolios que a veces no resultan con la consistencia que demanda el método que se le atribuye.