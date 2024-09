Blanca Rodríguez y Venezuela

En tal ocasión expresó usted, con un inocultable y duro gesto de fastidio, que en vez de “hablar tanto de Venezuela en la campaña electoral no se ocupaban del grave problema de la pobreza infantil en nuestro país” (no es textual).

Junto a mi rechazo de tal juicio, falaz, sin duda, añado algunas precisiones que no tienen por objetivo abrir con usted una respetuosa polémica que acaso esta interlocución no justificaría, aunque no la rehuiría si fuese necesario, sino aportar al debate electoral, felizmente abierto en nuestro país, con libertades y democracia de las que no goza Venezuela.

En efecto, tanto el drama nacional de la pobreza extrema como la quiebra de la democracia en Venezuela son temas que están y deben estar en la agenda de los partidos políticos. Ninguno excluye al otro, respetando su diversa naturaleza y escenarios.

La situación de Venezuela ocupa un lugar central en la política exterior de los países democráticos, por ende, en el nuestro, y el repudio a la dictadura, extendido y creciente, hace parte de una política de Estado que no se debe ignorar como, con inesperado énfasis, lo hiciere la señora Blanca Rodríguez en su declaración.

Silenciar el tema Venezuela sería violentar principios básicos de nuestra política exterior. Aliento la esperanza de que ese no haya sido el propósito de la destinataria de esta nota.

Didier Opertti