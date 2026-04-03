Artemis II deja la órbita terrestre y emprende el camino a la Luna

La cápsula Orión, que transporta a cuatro astronautas en la misión Artemis II de la NASA, realizó un encendido clave de sus propulsores que colocó a la tripulación en una trayectoria de salida de la órbita terrestre rumbo a la Luna, informó la agencia.
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El hito convierte a los integrantes de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita terrestre desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.
A diferencia de aquella misión, Artemis II no contempla un alunizaje: su objetivo es alcanzar la órbita lunar y regresar a la Tierra, en un viaje total de diez días.
Tras la maniobra, el director de la NASA, Jared Isaacman, celebró en su cuenta de X que, oficialmente, los cuatro astronautas ya “van camino a la Luna”.
The translunar injection burn not only sets the Artemis II astronauts on the path to the Moon — it also puts the crew in a free return trajectory, which will allow them to use Moon's gravity to return to Earth. https://t.co/kax5kH9s9x
Durante su paso por la cara oculta de la Luna, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión estarán a más de 400.000 kilómetros de la Tierra y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión tripulada.
Durante ese lapso, contemplado en el cronograma de la misión, la nave permaneció en órbita mientras los equipos evaluaban sus sistemas para verificar su correcto funcionamiento antes de avanzar.
Embed - La misión Artemis II sigue en curso: la NASA supera fallas iniciales
Ya en ruta hacia la Luna —un trayecto de cuatro días—, “los controladores de vuelo supervisarán de cerca el rendimiento del motor, el guiado y los datos de navegación durante toda la maniobra para garantizar que Orión se mantenga alineado con precisión”, indicó la NASA.
Tras casi tres años de entrenamiento, es la primera tripulación en volar dentro del programa Artemis, una serie de misiones impulsadas por la NASA desde 2017 con el objetivo de establecer una presencia sostenida en la Luna durante la próxima década.