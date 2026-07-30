Bordaberry y Nardone II

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En la última edición, pág. 9, se reseña una biografía del político Benito Nardone escrita por el senador Dr. Pedro Bordaberry.
Siempre ha habido descalificaciones de todo tipo, sobre todo en las actividades en las que se compite por algún objetivo.
Sin embargo, sobre el político Benito Nardone, quiero mencionar el hecho de que fue el único que, públicamente, ejerció el macartismo en nuestro país, principalmente, al difamar a un sector del Partido Colorado calificándolo como “comunistas chapa 15”.
MSE