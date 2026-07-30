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    Bordaberry y Nardone II

    Sr. director:

    Siempre ha habido descalificaciones de todo tipo, sobre todo en las actividades en las que se compite por algún objetivo.

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    Sin embargo, sobre el político Benito Nardone, quiero mencionar el hecho de que fue el único que, públicamente, ejerció el macartismo en nuestro país, principalmente, al difamar a un sector del Partido Colorado calificándolo como “comunistas chapa 15”.

    MSE

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