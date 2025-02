¿Buscar petróleo hoy en Uruguay?

Soy una gran defensora de las normas jurídico-ambientales del país, siempre digo que son excelentes, que, lejos de buscar tener más, debemos procurar aplicar las que tenemos de forma correcta bajo parámetros del derecho ambiental. Entiendo que, si no se ven reflejadas en la realidad (no se aplican), tienen razones exclusivamente de índole rol/persona, ya sea por la ausencia de abogados que las deseen implementar en sus causas (porque son novedosas y requieren de profesionales audaces), ya sea por jueces con desconocimiento de la materia (porque el derecho ambiental pone “patas para arriba” el derecho tradicional y es imposible aplicar normas ambientales con el velo de otro ordenamiento jurídico) o ya sea por voluntades políticas que no apuntan al desarrollo sustentable.

Entonces yo me pregunto: ¿cómo hacer caso omiso a tal situación?, ¿cómo no considerarse integrantes del planeta y apreciar que si contribuimos con la venta de petróleo (de encontrarlo) seremos más parte del problema que de la solución?, ¿cómo no apreciar, a su vez, que ese problema también nos afectará porque el cambio climático no reconoce fronteras políticas?, ¿cómo puede ser que hayamos suscrito convenciones internacionales comprometiéndonos a marchar hacia un lado y seamos tan hipócritas de desear generar actividad petrolera en nuestro territorio?