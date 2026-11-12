Cambios en el gabinete

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Crónica de un error anunciado. Según “fuentes del gobierno” y otras, Búsqueda publica en su edición del pasado jueves 5 de noviembre de 2026 diferentes noticias vinculadas al prosecretario Jorge Díaz y a posibles cambios que se podrían dar en las próximas semanas en el gabinete de ministros. ¡Asesores y correveidiles manipulan y hacen circular nombres para ser ministros, subsecretarios y hasta futuros prosecretarios!

Días atrás, entrevistado por En clave país, el prosecretario opinó que el Frente Amplio no tendrá un “mesías” ni debe esperar por los sucesores de Vázquez, Mujica y Astori, y que el partido de gobierno debe apuntar a “un modelo de conducción colectiva”.

Muy hábilmente, Díaz empareja a cantidad de dirigentes en la categoría de incapaces de ejercer un liderazgo individual, lo que se puede interpretar como un relato mesiánico y desconsiderado para con estos.

Ya sean las declaraciones anteriores como los rumores que campean, en casa de gobierno hacen pensar que hay actores “tejiendo” en la interna del Frente Amplio, aparentemente, para escalar vertiginosamente posiciones en el escenario partidario, por supuesto sin votos, así como en la administración.

Nuestra historia recoge muchos episodios en que la selección de una persona para un cargo se dificulta por la lógica puja, de diferentes sectores, por imponer verdaderos candidatos, por lo que finalmente todos los buenos candidatos van quedando por el camino y se termina designando a un monigote o a un “hombre de paja” que vacilante dice “si no hay acuerdo y para salvaguardar la unidad, pongo a disposición mi nombre” y acepta el cargo.

Muchas veces ocurre en la política que para sacar elegantemente a alguien del medio se lo “catapulta” para arriba, se lo designa en otro cargo importante y se le agradecen sus importantes servicios.

También ocurre que existen grupos, como el Partido Comunista, que van armando personajes, les dan visibilidad pública, les dan cargos y hasta ministerios y finalmente los usan como mascarones de proa en las contiendas electorales. Esta mecánica la usan otros sectores, pero nunca con la previsión temporal, la disciplina y el secretismo que practican los comunistas.

Entre los rumores que circulan está que Jorge Díaz sería nombrado ministro de Defensa, lo que sería un error de Orsi.

Tanto Mujica como Vázquez confiaron ese ministerio a Eleuterio Fernández Huidobro desde 2011 hasta su muerte en 2016. No fue un amigo de las Fuerza Armadas, pero tampoco fue un enemigo de ellas, simplemente hizo un gran esfuerzo por comprender a la actuales Fuerza Armadas y cumplió satisfactoriamente sus funciones sin concesiones y sin rencores.

Sería un error de Orsi nombrar a unos de los presuntos arquitectos de la operación de venganza que está en pleno desarrollo en la actualidad y que hace que el Uruguay tenga la vergonzosa realidad de tener prisioneros políticos, víctimas de la desnaturalización y manipulación de la Justicia, que es un patrimonio de todos y no de algunos privilegiados que puedan ejercerla a su antojo en contra de ciudadanos de a pie, configurando otra vergonzosa realidad: una figura de violencia de Estado más.

Miguel Rodríguez