  • Cotizaciones
    jueves 12 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La visita del papa León XIV a Uruguay (I)

    Sr. director:

    Resulta imposible poder describir con palabras lo vivido el pasado fin de semana con motivo de la visita del sumo pontífice a Uruguay. Podríamos dedicarle ríos de tinta y, a pesar de ello, ni siquiera estaríamos en condiciones de transmitir o plasmar lo vivido.

    Sin embargo, a nosotros los católicos, sí nos deja un deber. Más allá de la experiencia de fe y haber sentido a Cristo muy cerca, quedarnos únicamente con el momento sería un error y, en definitiva, implicaría no entender la tarea que Jesús, por intermedio del santo padre, nos transmitió.

    Leé además

    Hebert Gatto

    La afasia del Frente Amplio
    Federico Fasano Mertens

    La visita de León XIV (II)

    Lo vivido debe ser un mojón para marcar un antes y un después para la Iglesia católica uruguaya. Lógicamente, es una tarea muy ambiciosa, pero a ello debemos apuntar y trabajar.

    Nuestro corazón hoy no está igual que el jueves. Tenemos que aprovechar y salir a evangelizar, a compartir la buena noticia de Jesús. En casa, con nuestros amigos, en el trabajo, en el colegio o la universidad, en el club o en cualquier lugar que nos encontremos. Transmitir, desde el ejemplo y con acciones concretas, la felicidad de amar a Jesús y vivir los valores del Evangelio.

    Para poder cumplir con la evangelización es fundamental la vida de oración, el servicio y la misa, actividades que todos estamos llamados a realizar.

    No importa el contexto ni la cantidad de personas a las que uno puede llegar. Dos ya son multitud y, sin el trabajo de cada uno, el objetivo no se podría lograr. Como dijo la madre Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”.

    Por supuesto que no será una tarea sencilla y, en el transcurso, cometeremos muchos errores. Sin embargo, debemos levantarnos y continuar, bajo la plena certeza de que cada vez que Dios llega al alma de una persona, esta ya no es la misma de antes.

    Por último, no hay que dejar de agradecer. A Dios, antes que nada, por todas las gracias vividas en este fin de semana. Al papa León XIV, por su valentía para —a pesar de su estado de salud— mostrarle al mundo que el amor a Jesús puede mucho más. Finalmente, en la persona del cardenal Daniel Sturla, a quienes hicieron posible organizar un evento de estas características.

    No queremos olvidarnos tampoco de aquellas personas que Dios puso en nuestro camino para que nos acerquemos a él: abuelos, esposos, padres, tíos, amigos. Todos ellos están cumpliendo la misión que el santo padre hoy nos encomendó.

    En definitiva, la fe se comparte y Dios se vale de estas para transmitir su buena noticia.

    Les prometemos que no les vamos a fallar.

    Juan Pedro Núñez

    Selección semanal
    Salud

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet
    Seguridad Pública

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Operación Trazador

    Operación Trazador: blancos denuncian filtración de información sobre allanamientos y apuntan a jerarcas políticos

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Bancos perciben un cambio en el “arraigo cultural” con el dólar, sobre todo entre los jóvenes

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone.

    Nuevos datos ratifican la confianza del gobierno en el crecimiento de la economía

    Por Redacción Búsqueda
    Mensajes enviados por Sebastián Marset en 2020, cuando buscaba adquirir un pasaporte francés. 

    Sebastián Marset pagó coimas en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela, según los fiscales de Estados Unidos

    Por Guillermo Draper
    Sede de la DGI, en la avenida Fernández Crespo. 

    DGI apronta equipo para investigar a contribuyentes con “altos patrimonios”, disuelto por el gobierno anterior

    Por Ismael Grau
    Casmu.

    Documentos sugieren que autoridades anteriores del Casmu falsearon los balances para acceder al Fondo de Garantía y seguir cobrando las cápitas del MSP

    Por Paula Barquet