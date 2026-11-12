La visita del papa León XIV a Uruguay (I)

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Resulta imposible poder describir con palabras lo vivido el pasado fin de semana con motivo de la visita del sumo pontífice a Uruguay. Podríamos dedicarle ríos de tinta y, a pesar de ello, ni siquiera estaríamos en condiciones de transmitir o plasmar lo vivido.

Sin embargo, a nosotros los católicos, sí nos deja un deber. Más allá de la experiencia de fe y haber sentido a Cristo muy cerca, quedarnos únicamente con el momento sería un error y, en definitiva, implicaría no entender la tarea que Jesús, por intermedio del santo padre, nos transmitió.

Lo vivido debe ser un mojón para marcar un antes y un después para la Iglesia católica uruguaya. Lógicamente, es una tarea muy ambiciosa, pero a ello debemos apuntar y trabajar.

Nuestro corazón hoy no está igual que el jueves. Tenemos que aprovechar y salir a evangelizar, a compartir la buena noticia de Jesús. En casa, con nuestros amigos, en el trabajo, en el colegio o la universidad, en el club o en cualquier lugar que nos encontremos. Transmitir, desde el ejemplo y con acciones concretas, la felicidad de amar a Jesús y vivir los valores del Evangelio.

Para poder cumplir con la evangelización es fundamental la vida de oración, el servicio y la misa, actividades que todos estamos llamados a realizar.

No importa el contexto ni la cantidad de personas a las que uno puede llegar. Dos ya son multitud y, sin el trabajo de cada uno, el objetivo no se podría lograr. Como dijo la madre Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”.

Por supuesto que no será una tarea sencilla y, en el transcurso, cometeremos muchos errores. Sin embargo, debemos levantarnos y continuar, bajo la plena certeza de que cada vez que Dios llega al alma de una persona, esta ya no es la misma de antes.

Por último, no hay que dejar de agradecer. A Dios, antes que nada, por todas las gracias vividas en este fin de semana. Al papa León XIV, por su valentía para —a pesar de su estado de salud— mostrarle al mundo que el amor a Jesús puede mucho más. Finalmente, en la persona del cardenal Daniel Sturla, a quienes hicieron posible organizar un evento de estas características.

No queremos olvidarnos tampoco de aquellas personas que Dios puso en nuestro camino para que nos acerquemos a él: abuelos, esposos, padres, tíos, amigos. Todos ellos están cumpliendo la misión que el santo padre hoy nos encomendó.

En definitiva, la fe se comparte y Dios se vale de estas para transmitir su buena noticia.

Les prometemos que no les vamos a fallar.

Juan Pedro Núñez