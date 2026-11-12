La afasia del Frente Amplio

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Del 16 al 18 de octubre, el Frente Amplio celebró en el Palacio Peñarol su VIII Congreso “Compañero José Pepe Mujica” con la concurrencia de 2.000 congresistas en representación de 12.000 integrantes de los comités de base. Allí, bajo la consigna “El futuro se construye”, discutieron un extenso documento que, según sus organizadores, recibió cientos de enmiendas por partes de los entusiastas participantes. El Congreso culminó en un clima de defensa del gobierno frentista con una resolución donde reafirmó sus principios antioligárquicos, antimperialistas, antipatriarcales, antirracistas, artiguistas y transformadores. Al tiempo que reafirmó las prioridades del gobierno al que apoya: “Crecimiento económico redistributivo con el objetivo de reducir desigualdades, erradicación de la pobreza infantil, transición económica justa y garantía de derechos claves”.

Las disidencias recogidas por la resolución fueron pocas, solo en un parágrafo, apoyado por dos tercios de los asistentes, se señaló el descontento político de muchos militantes, mientras mociones más críticas, varias referidas a la educación, no alcanzaron cuórum para su aprobación. La “Amplia”, el sector liderado por Carolina Cosse, también recordó, en una declaración propia, la incomodidad de la población con el gobierno. Tal la síntesis de un evento asambleario que podría definirse como de apoyo crítico al gobierno de Orsi, todo ello en clave reformista, expresada en un discurso de cadencia anacrónica. Sin embargo, este Congreso, como los muchos posteriores a la caída del mundo soviético y a la debacle de sus fundamentos ideológicos, sigue albergando la ausencia de este soporte, en una fatal aporía que lleva más de treinta y seis años sin resolverse ni explicarse y a la que el inexorable pasaje del tiempo desvanece, pero no elimina. Al punto que, si por momentos parece definitivamente superado, sigue ahí, oculto y callado, pero motivando desde las profundidades de la memoria, el descontento, a veces incluso inconsciente, de muchos frentistas. Alcanza para advertir su omisa presencia con los atajos de la prédica frentista en este largo período. Un fenómeno que Adolfo Garcé, sin bucear tanto en sus orígenes ideológicos, advirtió en el actual discurso de su Congreso y en su progresiva similitud con el de sus adversarios políticos.

Ocurre que, además de lo sentimental, todo lenguaje, fuera de lo propiamente expresado, revela en su enunciación características que definen parte de sus rasgos más propios. Bien se ha dicho que la lengua no puede definirse sin tener en cuenta los efectos de su empleo. De ello no escapa el idioma frentista, que exhibe como una de sus resonancias más reiteradas la extrema velocidad de sus transformaciones semánticas con la notoria carga de elipsis que este caso conlleva. Así como la importancia que revistía en su anterior práctica política lo entonces afirmado como vertebral y al presente omitido, sin ninguna explicación de un enmudecimiento, que podría definirse como la eclosión de una “afasia amnésica”. Para el Frente, su ideología primigenia ha desaparecido in totum, se ha volatilizado y, por consiguiente, ya no puede ni pronunciarse ni debatirse, por más que la huella de su ausencia permanezca imborrable. Fácil resulta detectar esta particularidad en los enunciados de este octavo Congreso (o en cualquiera de los anteriores a partir de los noventa) cuando se lo compara con su sugestivo programa de 1971, el primer puente hacia el socialismo o con el habla común de la izquierda uruguaya hasta avanzados la década de los noventa. Aquí, en la larga resolución de este congreso no aparecen ni una sola vez mencionadas o siquiera aludidas las palabras, ni, por ende, los cargados conceptos de anterior utilización, aquellos que daban fundamento a su desarrollo teórico y a sus prácticas: “capitalismo” (salvo en una referencia de pasada a la “crisis del capitalismo financiero”), “proletariado”, “clase”, “relaciones de producción”, “explotación”, “burguesía” “revolución”, “ideología”, etc. Un etcétera cargado, que encierra o incluye a la totalidad del anterior y distintivo discurso frentista de izquierda, con ramificaciones en todas las áreas de la cultura humana, ahora callado como si nunca hubiera existido.

Es innecesario recordar que esta curiosa afasia patológica no atañe al Partido Comunista, el Socialista u otras agrupaciones menores frentistas que, si bien actualmente eluden estos morfemas, al presente algo diluidos y anémicos, continúan manteniéndolos como propios, si bien en uso exclusivamente doméstico. Los callan por mantener discreción en una coalición que, en su conjunto, ya no piensa en clave revolucionaria. Por más que jamás, en sus múltiples declaraciones, suyas o de sus intelectuales orgánicos, explicaran o intentaron justificar esta trascendental modificación doctrinaria que modificó radicalmente su política, aun cuando esta siga operando como una subyacente pulsión freudiana. Ciertamente ya no son marxistas, ni siquiera periféricos, como lo eran de 1971 a 1990, pero lo extraordinario es que, sin justificarlo, sin explicar un giro de semejantes proporciones, abandonaron su raigal anticapitalismo, para convertirse súbitamente en capitalistas. Una voltereta inexplicada, cuando en sus orígenes ni siquiera admitían que el capitalismo pudiera reformarse o mejorarse, salvo transitoriamente y con remilgos. Algo que, si bien algo más explícita en sus dichos, también le sucede a parte de la izquierda universal.