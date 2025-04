Carta abierta al Secretariado del Frente Amplio

Como judío y frenteamplista, deseo manifestar mi rechazo al comunicado redactado por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), con fecha 31 de marzo de 2025, sobre los hechos ocurridos en Medio Oriente. Considero que la declaración expresa varios puntos en los que faltan abiertamente a la verdad de los hechos y, por ende, termina generando más enfrentamientos que consensos. La declaración le asigna únicamente al gobierno de Israel la responsabilidad de la situación, cuando el grupo terrorista Hamás sigue manteniendo los rehenes bajo condiciones inhumanas. La declaración nada dice de los abusos sexuales que sufrieron las mujeres israelíes bajo cautiverio a manos de los asesinos de Hamás. Al día de hoy siguen siendo torturados física y psicológicamente los rehenes. ¿El FA no tiene nada que decir de esto? Sobre todo teniendo en cuenta que la actual guerra de Gaza (no genocidio, guerra) la iniciaron miles de terroristas palestinos cuando el 7 de octubre de 2023 invadieron las granjas socialistas denominadas kibutz y cometieron todo tipo de crímenes aberrantes (asesinatos, robos, secuestros, abusos sexuales y mutilaciones genitales, entre otros crímenes).

Se habla del “inhumano bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria”, pero desde el 19 de enero hasta comienzos del mes de marzo ingresaron aproximadamente 25.000 camiones con suministros para la población civil. Eso sí, el grupo terrorista Hamás retuvo la mayoría de los suministros entregados por la comunidad internacional y ha acumulado cargamentos de productos para poder vender esa ayuda dentro de Gaza y financiar así las actividades de los terroristas. ¿Por qué el Frente Amplio no denuncia a Hamás por quedarse con la ayuda humanitaria? Es inhumano lo que hace Hamás con el pueblo palestino en Gaza.

Pero lo que hace Hamás con el pueblo palestino no solo lo digo yo, sino que lo afirman los propios palestinos en las calles. En los últimos días, miles y miles de palestinos han salido a las calles de Gaza a enfrentar a la dictadura fascista de Hamás. El pueblo palestino ya no desea más guerra y quiere que termine la dictadura de Hamás en la Franja de Gaza. Los terroristas respondieron reprimiendo y asesinando a los palestinos por manifestarse en su contra. ¿El FA no tiene nada que decir al respecto?