Carta de un jubilado a los jóvenes delincuentes

No sé si a un adolescente le interesan las noticias de los diarios y portales informativos como para que llegue a leer esta humilde esquela. En todo caso, espero que algún familiar o amigo le acerquen estas palabras, que fueron escritas con el corazón y sin afán de crítica alguna. Mi único anhelo es que los jóvenes puedan reflexionar y modificar su rebelde actitud en cuanto a los hechos que cometen a diario. Desconozco las razones o causas que los llevan a perpetrar acciones delictivas, pero deberían saber que no es lo mismo cometer un robo que asesinar a una persona. Entre robar y matar existe una gran diferencia, la cual está establecida en nuestro Código Penal. Por la primera transgresión, podrían llegar a ser sancionados con una pena leve. Si incurren en el delito de homicidio, el castigo que recibirán por parte de la Justicia será de una larga condena. Por este último hecho se les impondrá una sanción de ocho a 25 años de reclusión. ¡Señores adolescentes, tengan en cuenta que, en la vida, el mayor tesoro es la juventud! Aprovechen a vivirla de forma saludable y sin drogas. A nosotros, los adultos, no nos queda mucho camino por recorrer. Ustedes, en cambio, tienen toda una vida por delante.