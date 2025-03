César di Candia

Su estilo es aún más relevante en esta era de la inteligencia artificial, que todo lo responde, porque lo que hacía Di Candia no era adoptar una posición ni aburrir intentando demostrarla, sino sembrar preguntas.

Al estilo de Platón, buscaba junto con nosotros. Hilvanaba sus crónicas y entrevistas de tal forma que pudiéramos ir identificando aquello que era relevante o despertaba nuestra curiosidad. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que quedé releyendo algo y pensando “yo de esto no sé nada y parece interesante”. Cada lectura se transformaba en una inquietud, un hambre por saber más, que desencadenaba horas —cuando no días— de lecturas suplementarias. El resultado de la forma en que exploraba y exponía los temas no era dictar nuestra opinión, sino darnos los elementos para formar una opinión propia.