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El jueves pasado realicé cinco tareas durante la mañana. Además del pago por estacionamiento tarifado ($ 26 la media hora), en cada ocasión di $ 10 a cada cuidacoches que estaba en la cuadra. Este microgasto, a un promedio de $ 20 por día, da $ 3.600 por año, lo que se podría considerar un adicional a la patente de rodados. Como dato destacable, el único que tenía colgado el permiso de la intendencia era un muchacho con problemas para mover brazos y piernas en la cuadra de Treinta y Tres, entre Rincón y Sarandí. Los demás todos tenían aspecto saludable y, se puede decir, con algún kilo demás. También destaco la frase que todos decían: “Muchas gracias, vecino, que tenga un buen día”.

Ya que estamos en el tema de las propinas, veo que es algo que se ha expandido enormemente. Antes la propina se daba a los mozos, las mucamas de hotel, los taxistas, las estaciones de servicio y poco más, y en los cines ya no se da porque ya no hay acomodadores. Ahora, la chica está en casi todos los mostradores: comercios de comidas para llevar, pizzerías, parrilladas, panaderías, etcétera. Hasta cuando se paga con tarjeta quien cobra pregunta si incluye el servicio en el débito.

Hoy se explica por lo siguiente: el patrón ofrecía un sueldo y mencionaba las propinas a cobrar. Viendo la realidad, desde hace años, el Banco de Previsión Social estableció un ficto con aportes.

Por ahora, los comercios que no tienen chica son los supermercados y las farmacias.