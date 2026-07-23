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Nos dirigimos a usted con relación al artículo publicado recientemente en Búsqueda que hacía referencia a la postura de los familiares de Gustavo Penadés respecto al Premio Bartolomé Hidalgo.

Con el objetivo de que sus lectores cuenten con la postura de nuestra institución sobre el asunto, le solicitamos tenga a bien publicar la respuesta que la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) ha remitido a los firmantes de dicha nota, la cual compartimos a continuación.

Familia Penadés

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes en respuesta a la nota enviada a nuestra institución, en la que expresan su preocupación y disconformidad con el otorgamiento del Premio Bartolomé Hidalgo a la obra Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar.

Comprendemos perfectamente que la situación planteada resulta sumamente delicada y dolorosa para su entorno familiar. No obstante, creemos necesario realizar algunas precisiones sobre el rol y el alcance de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL).

En primer lugar, es importante aclarar que, si bien la CUL organiza el Premio Bartolomé Hidalgo, el proceso es completamente autónomo desde su origen. La postulación de las obras queda bajo exclusiva responsabilidad de las editoriales o de los propios autores, quienes deciden qué títulos someter a la evaluación, sin que la Cámara intervenga en dicha selección. Asimismo, la adjudicación de las distinciones recae de forma exclusiva en un jurado de expertos independientes. Nuestra función se limita a garantizar la idoneidad y transparencia en la conformación de este cuerpo evaluador, así como el cumplimiento de las bases del certamen, cuyos fallos son inapelables. Por lo tanto, la Cámara no tiene potestades estatutarias para revisar, modificar o revocar las decisiones adoptadas por dicho jurado.

En segundo lugar, respecto a la oportunidad de premiar una investigación periodística vinculada a un proceso judicial en curso, cabe señalar que el periodismo de investigación sobre asuntos de interés público es una práctica habitual en nuestra sociedad, regulada por el marco legal correspondiente. La Cámara carece de competencias técnicas o jurídicas para evaluar el rigor, la veracidad o el contenido de los libros editados, una tarea que excede por completo los cometidos de nuestra institución.

Agradecemos que nos hayan compartido su punto de vista, ya ha sido transmitido a los integrantes de nuestro Directorio.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

Alvaro Risso

Presidente de la Cámara Uruguaya del Libro