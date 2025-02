De organizaciones indígenas uruguayas

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la murga menciona que en Salsipuedes “los mataron a todos”, esta afirmación no es cierta. Si bien Salsipuedes fue una gran masacre en la que los pocos escritos de testigos hablan de incontables guerreros varones muertos a traición, de un número no determinado de bebés arrancados de los brazos de sus madres y asesinados en el lugar, en Salsipuedes se capturó a casi 200 mujeres que fueron traídas a pie y repartidas como esclavas en Montevideo, ellas sobrevivieron, tuvieron más hijas e hijos y mantuvieron viva la herencia charrúa al igual que también lo hicieron Sepé y otros caciques que no asistieron a Salsipuedes y continuaron su lucha, de estos sobrevivientes venimos las y los charrúas de hoy.