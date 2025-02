Grupo de riveristas planea hacer una denuncia contra La Gran Muñeca por llamar “genocida” a Fructuoso Rivera

Martínez explicó que están confeccionando un “estudio jurídico” sobre las transgresiones del espectáculo de La Gran Muñeca, cuya primera actuación en el Teatro de Verano ocurrió el lunes 3. “Dicen que Rivera es 'genocida'. Los abogados con los que estamos en contacto dicen que no se puede descartar figuras penales”. El propio Martínez es abogado. “Cuando a alguien le atribuyen intención delictiva es difamación; si se lo insulta, es injuria. No importa que me hablen de cuplé o libertad de expresión, si dicen que es un genocida lo acusan de un delito. Esto creo que es la mejor vía para reclamar”.

Esta última frase no es casual. Martínez habla de unas 80 personas que “se desvincularon” del grupo original y que, más allá de interesarse por la divulgación académica, son “más propensos a la acción directa”. Algo así como radicales. Pero ellos, más criollamente, prefieren llamarse lanceros.

Esa radicalidad por ahora no ha pasado, dijo, de “limpiar inscripciones sobre 'genocida' o 'Salsipuedes'” (por la matanza de charrúas en 1831, cuando Rivera era presidente) en la avenida o monumento que lo recuerda. Hubo también una “caballada colorada” en Fray Bentos, el 25 de noviembre de 2021, en homenaje al triunfo de Rivera en la batalla del Rincón, el 24 de setiembre de 1825. Según Martínez, fue una celebración medio de prepo. “Se dijo que había una pica con (el intendente Omar) Lafluf, que es blanco, y que no lo permitía hacer”.

Como sea, este otro grupo es más de lanzas tomar.

“Nosotros somos más radicales, nos encantaría agarrar las lanzas, los caballos y... pero no se puede”, dijo por teléfono, desde algún punto del litoral, una mujer que se excusó de dar su nombre y en su lugar se identificó como la China Catalina. No hace falta decir que es parte de la variante ultra del ala ultra de “Encuentro con Rivera”, que cifra en más de 300 jinetes y jinetas prestas a montar y cargar.

“Hay un grupo más moderado que dice que esto no se puede, que no conviene, pero resulta que estos sinvergüenzas atacan a Don Frutos (como se conocía a Rivera) de una forma que no tiene goyete”, lamentó la China. “Y nosotros no somos historiadores ni filósofos”, deslizó. “Estamos negociando a ver qué hacemos, estos (los moderados) no nos dejan pero mucho no nos importa, no digo que lleguemos a 300 pero a 100 seguro que sí. Esta gente (La Gran Muñeca) se va a tener que retractar, sino vamos y los partimos al medio”, agregó la mujer prometiendo una carga como en Carpintería, solo que con murguistas y no milicianos blancos como objetivo.