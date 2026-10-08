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    Depósitos en dólares

    Sr. director:

    Frente a la advertencia de riesgo cambiario que el Banco Central del Uruguay (BCU) obliga a realizar a los bancos, que abren o mantienen depósitos en dólares de sus clientes, sería bueno manifestar lo siguiente.

    Ante la advertencia que realiza el BCU desde el día 1/10/2026, mi posición es que se trata de una elección libre del depositante, y el peso no es una moneda más estable que el dólar. A mi criterio, la advertencia está demás, pero ante la insistencia del BCU de obligar a las instituciones financieras a emitirla entiendo que la advertencia debería ser equilibrada, ya que ahorrar en pesos también implica riesgos.

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    Lo cuestionable de esta advertencia es que esa información podría inducir al depositante a considerar al peso una moneda más segura, cosa que está muy lejos de serlo. La promoción del ahorro en moneda nacional no debería confundirse con una afirmación de que el peso es necesariamente más seguro. La decisión debe ser libre de cada inversor y, de ser posible, sin ningún tipo de “inducción” a optar por una moneda.

    En caso de una abrupta caída del peso frente al dólar, y con base en el artículo 24 de la Constitución, que establece la responsabilidad de los organismos estatales por daños causados a terceros, se podrían generar una serie de acciones al no ser equilibrada la advertencia, por omitir los riesgos del peso.

    En definitiva, una advertencia unilateral como la que se impone podría ser considerada una recomendación implícita, por lo cual sería necesario hacer una advertencia equilibrada, lo que carece de sentido práctico, por lo que a mi entender no tiene sentido esta advertencia impuesta por el BCU.

    Dr. Fernando Belhot

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