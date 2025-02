El Antel Arena

La frase incluida en la resolución respectiva dice: “Por lo expuesto cabe concluir entonces que no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados pasible de ser sancionada penalmente y que permita afirmar que estamos ante actos de corrupción. No resulta evidencia de que se hubiera beneficiado fraudulentamente a los particulares, ni que los funcionarios involucrados hubieran obtenido un provecho para sí o para otro en perjuicio del Estado. Las desprolijidades administrativas, a las que ya se hizo referencia por el anterior fiscal actuante e incluso a ellas se aludió en el ámbito de la discusión legislativa del asunto, no se vieron respaldadas por suficiente evidencia que diera mérito a que sean alcanzadas, además del derecho administrativo, por la esfera penal”.