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    El cardenal Sturla y los desaparecidos

    Sr. director:

    Durante la visita del papa León XIV al Uruguay, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos difundió un mensaje en el que reclamó que la Iglesia católica contribuya a esclarecer el destino de sus familiares.

    En respuesta al reclamo del colectivo, el cardenal Daniel Sturla dijo: “Es muy difícil que pidamos verdad y justicia, pero no estemos dispuestos también a perdonar”.

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    Así no, cardenal Sturla.

    El “Ni olvido ni perdón”, cardenal Sturla, solo podrá ser superado con el acto de contrición de los asesinos, violadores, torturadores, secuestradores de niños después de matar a sus madres, en la historia más inhumana de nuestro país. Sin contrición no puede haber perdón para esos monstruos, que nunca pensamos que coexistían con nosotros en este terruño.

    Cardenal Sturla, ¿acaso recibió usted en confesión a alguno de esos asesinos? ¿Se arrodilló en su confesionario algún torturador y le dijo “perdóneme, padre, porque he pecado”? Y si lo hizo, ¿qué penitencia le dio? Porque le recuerdo que la confesión y la penitencia es el cuarto sacramento de los siete que tiene la Iglesia católica.

    Para perdonar, alguien tiene que pedir ser perdonado, si no, ¿a quién va a perdonar?

    Le hago estas reflexiones porque aprendí de los jesuitas que formaron mi consciencia, que la ética de la responsabilidad es también una ética cristiana. Tómelo como un aporte más que como una crítica a su pedido hacia los familiares de los desaparecidos.

    Así sea.

    Federico Fasano Mertens

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