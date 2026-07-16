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    El debate de la rendición de cuentas

    Sr. director:

    La bancada de la coalición, o lo que queda de ella, ha resuelto votar en contra de la Ley de Rendición de Cuentas “en general” y reservarse para tener una activa participación en la discusión del articulado.

    Veamos. La votación en general no existe y esto lo deberían de saber los señores legisladores. Lo que sí existe es la votación para “el pase a la discusión en particular”.

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    En consecuencia, si esta posición política tuviera éxito y el pase a la discusión en particular fuera votada negativamente, el tratamiento de la ley terminaría ahí y no habría Rendición de Cuentas. Entonces, ¿cómo se compatibilizan ambas situaciones? Salvo que den por sentado que no tendrán los votos negativos necesarios y el pase se habilite.

    Entonces, o se busca el rechazo de la ley o se la habilita y se da la batalla en la discusión de artículo por artículo. Lo que no se puede hacer es decir “no habilito la discusión en particular y me reservo para intervenir activamente en la discusión en particular, o sea, artículo por artículo”.

    O una u otra.

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