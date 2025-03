El Frente Amplio en Montevideo

Como frenteamplista hace tres elecciones que anulo el voto. Lo anulo con dolor porque no tengo opciones creíbles. Luego de 35 años, Adeom solidario no aporta al Fonasa (Fondo Nacional de Salud) lo que debe aportar teniendo en cuenta sus escalas salariales, que son mayores a los 600.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos por mes. Y la cobardía política de las sucesivas gestiones no exigió lo justo ni cumplió con los principios del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud). Solo aportan el 2% nominal.