El Frente Amplio y la “libertad de acción”

Si no existiera esa comunidad en los mencionados y esenciales extremos, no estaríamos ante un verdadero partido político, sino ante un conglomerado de personas y agrupaciones que participarían y se desempeñarían coaligadas con un solo y único propósito común. El de acceder al poder político.

Al no tener sus integrantes una concepción y postura común sobre el plebiscito promovido por el PIT-CNT en alianza con algunos sectores de la misma coalición y que pone en juego las futuras condiciones de vida de quienes residen y conviven en el país, no cabe albergar dudas en cuanto a que el verdadero y excluyente propósito que anima su quehacer es ocupar cargos del poder político y no los que pregona en su permanente actitud opositora o en su prolífica propaganda electoral.