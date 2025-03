El legado de Sanguinetti

En un mundo donde la democracia se ve desafiada por el populismo, la polarización y las sombras del autoritarismo, la figura de Julio María Sanguinetti emerge como un faro de lucidez y compromiso con las instituciones republicanas. Su presencia en Brasil para conmemorar los 40 años de democracia en América Latina y, a su vez, tomar posesión de la silla 8 de los socios correspondientes de la Academia Brasileña de Letras, no solo es un reconocimiento personal, sino un tributo al pensamiento democrático que ha marcado su vida.

La invitación a ocupar un lugar en la Academia Brasileña de Letras es un reconocimiento a su inagotable aporte al pensamiento hispanoamericano. Sanguinetti no solo ha sido un protagonista de la historia política reciente, sino también un escritor prolífico, un ensayista de altura y un hombre de cultura que ha sabido enlazar el análisis histórico con la reflexión sobre el presente y el futuro de la región. Su ingreso a la prestigiosa institución brasileña reafirma el papel del Uruguay en el concierto intelectual internacional y fortalece la proyección de su legado más allá de nuestras fronteras.

El reconocimiento a su trayectoria no es un gesto simbólico, sino la confirmación de que la política y la cultura no son mundos separados. En un tiempo en el que la inmediatez y el cortoplacismo han erosionado la profundidad del debate público, Sanguinetti demuestra que la formación intelectual y la acción política pueden ir de la mano, nutriéndose mutuamente. Su presencia en foros internacionales y su constante reflexión sobre la democracia evidencian que el liderazgo no se mide solo por los cargos ocupados, sino por la vigencia del pensamiento.