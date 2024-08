El plebiscito sobre la seguridad social

Leídas varias notas referidas a este tema de trascendental importancia, encontrando, en cada una de ellas, datos siempre favorables a contar con ellos a la hora de no votarlo, tenía, sin embargo, la casi certeza de que quienes lo votarán en gran parte desconocen qué es lo que significa proceder en esa “nube”. Por mi cuenta, he realizado un testeo dentro de una comunidad de personas que carecen de una instrucción suficiente, comprobando que la mayoría (con la cual conversamos el tema) había entendido que, recordando las promesas que, en oportunidad de firmar, les advirtieron, estaban sustentadas en que las jubilaciones y demás concesiones que otorga el BPS mejorarían en mayores montos jubilatorios si el FA tenía oportunidad de cambiar los términos de la propuesta realizada por el gobierno actual.

Es así que, reconociendo que me surge la necesidad de expresarlo, no porque crea que en el ambiente conversado alguien puede siquiera conocer el Semanario Búsqueda, sino porque, al resaltar la necesidad de que lo que muchos suponíamos, se confirma una vez más que la masa de votantes de determinadas barriadas necesita que, por medio de sus candidatos elegidos para octubre, hagan especial hincapié en cuáles serían las palabras que deben utilizar, poniendo por delante de tantas promesas, en algunos casos (léase, deseos partidarios o considerando que, prácticamente, no existe ninguna instrucción comprensible en estos casos), a fin de que en las mencionadas condiciones de unos grupos, llegue a ellos una explicación que sea clara para desistir.